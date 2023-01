SleeperCharger.com Entspanntes Reisen mit dem Elektroauto

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Entspannt in den Urlaub starten - geht

das mit dem E-Auto? Das neue Buchungsportal SleeperCharger

(http://www.sleepercharger.com/de) will genau das möglich machen: Von zwei

reisefreudigen E-Fahren gegründet listet die Internetplattform mehr als 60.000

Hotels in ganz Europa mit garantierten Lademöglichkeiten in einem Umkreis von

250 Metern.



Welcher E-Fahrer kennt es nicht? Die Steckdose ist unerreichbar. Keine einzige

Ladestation weit und breit in Sicht. Kein Wunder also, dass ein Großteil der

Elektrofahrer dem Reise- und Ferienbeginn noch immer sorgenvoll entgegenblickt.