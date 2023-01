Oxfam Weltweite Ungleichheit nimmt zu

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entwicklungsorganisation Oxfam warnt vor wachsender Ungleichheit in der Welt. Besonders Konzerne und "Superreiche" hätten seit dem Beginn der Corona-Pandemie einen Vermögenszuwachs verzeichnet, heißt es in einem Bericht des Verbands, der am Montag veröffentlicht wurde.



Demnach verbuchte das reichste Prozent der Weltbevölkerung rund zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses. Zeitgleich lebten 1,7 Milliarden Arbeitnehmer in Ländern, in denen die Inflation die Lohnentwicklung überstieg. Etwa jeder zehnte Mensch auf der Welt leide an Hunger, so Oxfam.