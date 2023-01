Dachser übernimmt niederländischen Lebensmittellogistiker Müller (FOTO)

Kempten (ots) - Dachser sichert sich das führende Netzwerk für

Lebensmitteldistribution in den Niederlanden und eröffnet Müller gleichzeitig

Wachstumspotenziale mit europäischen Verkehren.



Dachser erwirbt die Transportgroep A. Müller B.V. (Müller) mit Sitz in Holten,

Niederlande. Zum Kaufumfang gehört auch der substanzielle Eigenfuhrpark des

niederländischen Lebensmittellogistikers. Über den Kaufpreis haben die beiden

Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition bedarf noch der

Zustimmung durch die niederländische Wettbewerbsbehörde.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Transportgroep A. Müller B.V. ist Teil einer Holding im Familienbesitz undtritt am Markt unter dem Namen "Müller Fresh Food Logistics" auf. Die 770Mitarbeitenden im Geschäftsfeld Lebensmittellogistik erwirtschafteten im Jahr2021 einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro. Das Unternehmen gehört damit zuden führenden Lebensmittellogistikern in den Niederlanden . DasWerkstatt-Geschäft von Müller, in dem weitere 80 Mitarbeitende tätig sind, wirdnicht von Dachser erworben und in Zukunft eigenständig weitergeführt.Das Traditionsunternehmen Müller ist an fünf Standorten in den Niederlandenvertreten. Der Full-Service-Logistikdienstleister bietet Transporte undDistribution im Bereich Ambient Food, Frische und Tiefkühlbereich an. Hinzukommen Warehousing über alle Temperaturbereiche hinweg sowie kundenindividuelleMehrwertdienstleistungen (Value-Added Services). Der CEO von Müller, Jan-PeterMüller, wird das Unternehmen auch weiterhin gemeinsam mit seinem bewährten underfolgreichen Managementteam führen."Müller gehört in der Lebensmittellogistik seit vielen Jahren zu denMarktführern in den Niederlanden", sagt Jan-Peter Müller, CEO von Müller. "AlsTeil von Dachser erhalten wir nicht nur Zugang zum Dachser FoodLogistics-Netzwerk in Deutschland, sondern auch zu dem von Dachser geführtenEuropean Food Network mit einer Abdeckung von 34 Ländern. Damit können wirunseren Kunden neue Perspektiven bieten. Für Müller eröffnen sich aus derAkquisition erhebliche Wachstumspotenziale als Teil eines dynamischen,internationalen Familienunternehmens. Das sind sehr gute und sichereZukunftsaussichten, vor allem für unsere Mitarbeitenden."Zuverlässigkeit und Qualität verbindenDie Kunden von Dachser können in Zukunft auf das enge Distributionsnetz vonMüller in den Niederlanden zurückgreifen. Dieses bedient das Unternehmen miteinem eigenen Fuhrpark mit 350 Lkw und 400 Trailern sowie über 400 angestelltenFahrern und Fahrerinnen.