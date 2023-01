Seite 2 ► Seite 1 von 5

Düsseldorf (ots) -- Etwa 83 Prozent der Befragten glauben, dass die Welt die in internationalenVereinbarungen festgelegte Grenze von 1,5 Grad globaler Erwärmung (über demvorindustriellen Niveau) bis Ende 2030 erreicht oder überschritten haben wird.- Nahezu 99 Prozent der mehr als 15.000 von Ericsson (NASDAQ: ERIC) befragtenfrühen Nutzerinnen und Nutzer von Technologie (Early Adopters) geben an, dasssie bis 2030 proaktiv Vernetzungslösungen verwenden werden, um persönlichgegen die Auswirkungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung vorzugehen.- Die Ericsson-Expertinnen und -Experten haben 10 Konsumententrendsidentifiziert, wie zum Beispiel intelligente Mobilfunksignalortungsgeräte,personalisierte Wetterwarnsysteme oder digitale Naturerlebnisse - ohnephysische Reisen.Internet via Festnetz oder mobile Lösungen via LTE und 5G - nahezu 99 Prozentder mehr als 15.000 von Ericsson (NASDAQ: ERIC) befragten frühen Nutzerinnen undNutzer von Technologie (Early Adopters) geben an, dass sie bis 2030 proaktivVernetzungslösungen verwenden werden, um persönlich gegen die Auswirkungen desKlimawandels und der globalen Erwärmung vorzugehen. Diese Statistik ist in derneuesten jährlichen Studie "10 Hot Consumer Trends" des Ericsson ConsumerLabenthalten, die dieses Jahr den Titel "Life in a Climate-Impacted Future" trägt.Die Veröffentlichung im Januar 2023 markiert die zwölfte Ausgabe des Berichts,der in diesem Jahr die Sorgen, Erwartungen und persönlichen technologischenMaßnahmen der Verbraucher*innen in Bezug auf Klimafragen im Jahr 2030beschreibt.Etwa 83 Prozent der Befragten glauben, dass die Welt die in internationalenVereinbarungen festgelegte Grenze von 1,5 Grad globaler Erwärmung (über demvorindustriellen Niveau) bis Ende 2030 erreicht oder überschritten haben wird,ab der mehr extreme Wetterereignisse und negative Klimafolgen wahrscheinlichsind.Etwa 55 Prozent der Early Adopters in Großstädten glauben, dass sich derKlimawandel negativ auf ihr Leben auswirken wird, und erwarten, dass sie aufVernetzungslösungen zurückgreifen werden, um gegenzusteuern.Zu den Hauptanliegen gehören: die Lebenshaltungskosten, der Zugang zu Energieund materiellen Ressourcen sowie die Notwendigkeit einer sicheren undzuverlässigen Konnektivität in turbulenten Zeiten und bei chaotischem Wetter.Rund 59 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Innovation und Technologieentscheidend sein werden, um die durch den Klimawandel verursachtenHerausforderungen des Alltags in den 2030er Jahren zu bewältigen.