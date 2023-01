Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 8. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 4. Quartal 2022:- Zinserhöhung bringt Wende auf dem Immobilienmarkt: In 13 von 14 untersuchtenGroßstädten sinken die Angebotspreise von Bestandswohnungen im Vergleich zumVorjahr- Deutliche Preisrückgänge in Hamburg und München (je -6 Prozent), Preisniveauin Berlin mit -1 Prozent noch stabiler- Beträchtliche Preiskorrekturen auch in Nürnberg (-6 Prozent), Hannover (-7Prozent) und Essen (-8 Prozent)- Jähe Kehrtwende nach Jahren des Wachstums: Immobilienpreise deutschlandweit um1 Prozent geschrumpft, nach Zuwächsen von 12 und 13 Prozent in den VorjahrenDas Jahr 2022 läutete eine deutliche Trendwende auf dem deutschenImmobilienmarkt ein. Nach Jahren des steten Preisanstiegs für Wohneigentumsinken die Preise nun spürbar. Laut immowelt Preiskompass(https://ots.de/z8bJlT) sind in 13 von 14 untersuchten Großstädten dieAngebotspreise von Bestandswohnungen zwischen Dezember 2022 und demVergleichsmonat 2021 gesunken - in der Spitze sogar um 8 Prozent. ImQuartalsbericht wurden auf immowelt.de angebotene Bestandswohnungen (75Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) untersucht. Der starkeAnstieg der Bauzinsen im vergangenen Jahr hat zu einer sinkenden Nachfragegeführt, da sich viele Menschen den Immobilienkauf derzeit nicht mehr leistenkönnen. So kam es zu ersten Anpassungen bei den Angebotspreisen vonEigentumswohnungen.Preisrückgang von 6 Prozent in Hamburg und MünchenIn München, der teuersten Stadt Deutschlands, gingen die Angebotspreise fürBestandswohnungen um 6 Prozent zurück. Im vergangenen Dezember liegt der Preispro Quadratmeter in der Isarmetropole mit 8.953 Euro sogar wieder unter derMarke von 9.000 Euro. Ende 2021 lag der Quadratmeterpreis nach einem Anstieg von11 Prozent noch bei 9.482 Euro. In Hamburg erlebte der Immobilienmarkt ebenfallseinen merklichen Knick: Der Preis liegt mit 6.424 Euro 6 Prozent niedriger alsnoch im Vorjahr.In den anderen deutschen Millionenstädten Berlin und Köln ist derImmobilienmarkt derzeit noch etwas robuster. In der Hauptstadt ging derQuadratmeterpreis um 1 Prozent auf 5.040 Euro zurück. In Köln bleiben die Preisekonstant bei 5.276 Euro pro Quadratmeter. Die Rheinmetropole ist somit dieeinzige der untersuchen Städte, in der keine Preiskorrektur stattgefunden hat.Preiskorrekturen in den Wirtschaftszentren Frankfurt und StuttgartFrankfurt am Main und Stuttgart zählen abseits der Metropolen zu denwirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands. Als Zentren der Finanzindustrie