Ein Weg, um als Investor auf die Transformation zu einer emissionsärmeren Wirtschaft zu setzen, sind CO 2 -Zertifikate: Je höher der Preis für CO 2 -Emissionen, desto größer der Anreiz für Verschmutzer (Käufer der Rechte), erneuerbare Energien zu nutzen und für Lösungsanbieter (Verkäufer) zu forschen und auszugleichen. Aufgrund der geringen Korrelation mit den traditionellen Asset-Klassen sind CO 2 -Emissionsrechte auch ein interessantes Instrument, um Portfolios zu diversifizieren. Dennoch müssen die konjunkturellen und die politisch-regulatorischen Preissensitivitäten von CO 2 -Emissionsrechten vor einer Investition in entsprechende Finanzinstrumente verstanden werden.

EUA Futures an der ICE als Basiswert des besicherten ETCs