Rekord Ford Pro zum achten Mal in Folge europäischer Marktführer im Segment der leichten Nutzfahrzeuge

- Die Marktanteile konnten im Vergleich zum Vorjahr in elf Ländern, darunter in

Deutschland, gesteigert werden

- Ford Pro-Marktanteil in Deutschland 11,8 Prozent - meistverkauftes

Ford-Nutzfahrzeug im Inland war der Ford Transit

- Europas meistverkaufter Transporter im Ein-Tonnen-Segment war der Ford Transit

Custom

- Ford Ranger war im achten aufeinander folgenden Jahr Europas meistverkaufter

Pick-up, darunter auch in Deutschland



Ford Pro erzielte im vergangenen Jahr (2022) in Europa im Segment der leichten

Nutzfahrzeuge einen Marktanteil von 15,0 Prozent. Damit war Ford erneut - und

inzwischen zum achten Mal in Folge - europäischer1 Marktführer, was einen neuen

Rekord in der Branche bedeutet. Hans Schep, General Manager, Ford Pro Europa,

erklärt: "Unser neuer Rekord von acht aufeinanderfolgenden Jahren europäischer

Marktführerschaft zeigt, wie sehr sich unsere gewerblichen Kunden auf die

Transporter und Pick-ups von Ford verlassen. Wir entwickeln unser attraktives

Produktportfolio inklusive Software-, Service- und Ladeangeboten für

vollelektrische Transporter in ganz Europa kontinuierlich weiter, denn wir

wollen, dass Ford Pro für unsere Kunden auch in Zukunft der moderne und

vertrauenswürdige Partner bleibt".