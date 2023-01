FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschender Jahresverlust hat am Montag den jüngsten Kursrutsch der Covestro-Aktien verschärft - aber nur kurz. Die Papiere des Kunststoffkonzerns waren nach vier Verlusttagen in Folge im frühen Handel zunächst um rund fünf Prozent abgesackt, erholten sich aber schnell und drehten am späten Vormittag sogar merklich ins Plus.

Experten zufolge hatte sich schon angedeutet, dass Covestro seine Prognose für den operativen Gewinn nicht mehr erreichen kann und unter dem Strich wegen Abschreibungen sogar ein Verlust steht. Zudem hoffen die Anleger darauf, dass das Unternehmen nun das Schlimmste erst einmal hinter sich hat.