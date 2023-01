Lars Wißler, "Aktie der Woche"-Chefredakteur, hat uns seine Wochen-Prognose für den S&P 500 geschickt (voller Wortlaut):



"In der vergangenen Woche hat der S&P 500 am Montag kurzzeitig an dem Widerstandsbereich pausiert, den ich im Wochenausblick vom vorherigen Sonntag als erste Hürde angekündigt hatte. In den folgenden Tagen konnte jedoch die wichtige Marke von 3950 Punkten und damit dieser Widerstand überwunden werden.



Das nächste Ziel sehen wir bei 4100 Punkten. In der kommenden Woche werden einige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht und insbesondere steht ein Marathon an Reden der Federal Reserve auf dem Plan, die die Märkte beeinflussen könnten. Ein starker Anstieg bis Donnerstag und eine Abkühlung im Anschluss an die Reden der Federal Reserve ist ein mögliches Szenario für die kommende Woche im S&P 500", so die Einschätzung von Lars Wißler, der neben seiner Tätigkeit für seinen "Aktie der Woche"-Börsendienst, Gründer und Geschäftsführer von PWP Leeway ist. Tipp: Sichern Sie sich den kostenlosen (!) Report von Lars Wißler: "Top-Aktien für 2023". Hier klicken.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion