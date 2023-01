Yadea feiert das Jahr 2022, das eine schnelle Globalisierung, zahlreiche technische Durchbrüche und ästhetische Innovationen mit sich brachte, und möchte seinen Kunden im Jahr 2023 weiter getreu seinem Motto "Electrify Your Life"

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Yadea (https://www.yadea.com/) (01585:HK), die

weltweit führende elektrische Zweiradmarke, fährt mit massiver Dynamik in das

Jahr 2023, dank eines weiteren Meilensteins im Jahr 2022, der eine blitzschnelle

Globalisierung, aufregende technische Durchbrüche und elegante ästhetische

Innovationen aufwies. Der globale Ruf und das Markenimage des intelligenten und

nachhaltigen Unternehmens für Elektromobilität haben sich herauskristallisiert,

nachdem es im vergangenen Jahr maßgeblich die Aufmerksamkeit der globalen Medien

der Branche geweckt hat.



"Yadea hat im Jahr 2022 hervorragende Ergebnisse in den Bereichen

Internationalisierung, Technologie und Design erzielt. Dank unseres Teams und

unserer geschätzten Kunden haben wir einen wirklich positiven Turnus, und wir

sehen einen echten Teameinsatz, bei dem jeder gewinnt. Durch Investitionen in

Forschung und Entwicklung, regelmäßige technologische Durchbrüche, die durch die

Anzahl unserer Patente belegt werden, bieten wir unseren Kunden, die uns

vertrauen und unsere Produkte anerkennen, hochmoderne Technologien und

Mobilitätserfahrungen. Wir danken ihnen und freuen uns auf 2023", so Aska Zeng,

CEO von Yadea Europe.