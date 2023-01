LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische IT-Dienstleister Kontron (früher S&T) rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnsprung. Der Nettogewinn soll 2023 im fortgeführten Geschäft mit Diensten rund um das Internet der Dinge (IoT-Bereich) um ein Viertel auf über 60 Millionen Euro steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Linz mitteilte. Der Umsatz soll 2023 aus eigener Kraft um rund 10 Prozent auf etwa 1,2 Milliarden Euro wachsen. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Kontron hatte Ende 2022 einen Großteil des IT-Dienstleistungsgeschäfts verkauft.

An der Börse kamen die starken Perspektiven für den IT-Dienstleister gut an. Die Aktien legten im Vormittagshandel um neun Prozent auf 17,78 Euro zu. Der Kurs des Unternehmens schaffte es über das Dezember-Hoch von 17,66 Euro. Die Titel gehörte zu größten Gewinnern im SDax . Der Index der kleineren deutschen Werte bewegte sich zeitgleich mit einem halben im Plus.