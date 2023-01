Investitionen von Unternehmen 2023 Lieferketten und Technologie vorn

Capgemini Research Institute zufolge sind Unternehmen angesichts des

wirtschaftlichen Gegenwinds bei Investitionen zurückhaltend. Beeinträchtigungen

der Lieferkette betrachten 89 Prozent der Unternehmen als das größte Risiko für

das Geschäftswachstum, noch vor steigenden Rohstoffpreisen und der Energiekrise.

Die Resilienz der Lieferkette ist daher eine der Prioritäten: 43 Prozent der

Unternehmen planen, ihre Investitionen in diesem Bereich zu erhöhen. 39 Prozent

beabsichtigen, verstärkt in Technologie zu investieren, um Kosten zu senken und

die Transformation ihres Business voranzutreiben. Nachhaltigkeit hat für

Unternehmen in den USA und China einen höheren Stellenwert als in Europa.



Im Rahmen dieser Studie hat das Capgemini Research Institute im November und

Dezember 2022 in 15 Ländern insgesamt 2.000 Teilnehmer aus Unternehmen mit einem

Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar befragt. Das Forschungsteam hat

ihre Investitionsstrategien für die nächsten 12 bis 18 Monate in Bereichen wie

digitale Transformation, Lieferkette, Talente und Fähigkeiten sowie

Nachhaltigkeit analysiert.