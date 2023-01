Medienanalyse Oliver Blume erzielt im Dezember 2022 größte Sichtbarkeit aller DAX- und MDAX-CEOs

Berlin (ots) - Volkswagen-CEO Oliver Blume hat im Dezember 2022 die größte

mediale Aufmerksamkeit aller DAX- und MDAX-Vorstandsvorsitzenden erreicht. 26

Prozent aller Online-Nennungen entfielen auf ihn. Dahinter folgen Carsten Spohr

(Lufthansa) mit neun Prozent und Guillaume Faury (Airbus) mit sechs Prozent.

Auch im Bereich Social Media schnitt Blume vor Joachim Wenning (Munich Re) und

Martin Brudermüller (BASF) auf dem Spitzenplatz ab. Das geht aus dem aktuellen

CEO-Echo der Berliner Strategieberatung .companion hervor, die durch den

KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeit der Topmanager in

fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfe des

Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich zugänglichen Medieninhalte

in deutscher und englischer Sprache analysiert (60 Prozent Online-Artikel und 40

Prozent Social-Media-Beiträge).



Insgesamt ging die Online-Sichtbarkeit von Deutschlands DAX- und MDAX-Chefs im

Dezember 2022 zurück. Sie erreichten 49 Prozent weniger Erwähnungen auf

Websites, in Foren und sozialen Netzwerken als im Schnitt der vorherigen Monate.

Auch die Interaktionen der Leser mit den Inhalten (zum Beispiel Likes oder

Kommentare) nahmen um 82 Prozent ab.