BERLIN (dpa-AFX) - Die im Zuge gestiegener Zinsen und Wirtschaftsrisiken gesunkene Immobiliennachfrage hat auch im Schlussquartal 2022 beim Finanzdienstleister Hypoport Spuren hinterlassen. Nach Zuwächsen im ersten Halbjahr hätten die operativen Kennzahlen in den Finanzierungs-Geschäftsmodellen in der zweiten Jahreshälfte einen deutlichen Rückgang gezeigt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Hypoport begründete dies mit einer sehr schwachen Nachfrage in der privaten und institutionellen Immobilienfinanzierung nach den Sommermonaten. Dieser Abwärtstrend habe bis Oktober angehalten, seitdem habe sich die operative Geschäftsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau stabilisiert.

Die Papiere von Hypoport gehörten im frühen Handel trotz schwach beurteilter Transaktionszahlen zu den besten Werten im SDax . Am Vormittag legten die Aktien um 10,5 Prozent zu, während der Kleinwerte-Index an einem insgesamt ruhigen Börsentag lediglich auf der Stelle trat. Ein Händler vermutet dahinter anhaltende Eindeckungen von Spekulanten, die 2022 lange Zeit auf fallende Kurse gesetzt hätten. Im September war der Kurs auf das niedrigste Niveau seit Ende 2016 gesackt, davon hat er sich nun schon um fast 60 Prozent erholt.