Software-Anbieter Atoss Software wird bei Zielen zuversichtlicher - Aktie steigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Software-Anbieter Atoss Software wird nach besser als erwarteten Zahlen für 2022 zuversichtlicher für die Folgejahre. Nach einer ersten Durchsicht der Ergebnisse für das abgelaufene Jahr seien die eigenen Ziele für alle wichtigen Finanzkennzahlen übererfüllt worden, teilte der SDax-Konzern am Montag in München mit. In der Folge hob Atoss Software die Prognose für die Umsätze der Jahre 2023 bis 2025 deutlich an. Bei den Aktionären kam das gut an. Der Kurs stieg um gut fünf Prozent.

Die Erlöse seien 2022 auf 113 bis 114 Millionen Euro gestiegen, teilten die Münchner weiter mit. Zuletzt hatte Atoss Software einen Jahresumsatz von 110 Millionen Euro angepeilt, nach 97,1 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Mittel 112 Millionen auf dem Schirm. Zur Umsatzentwicklung habe vor allem der Bereich Cloudlösungen mit einem Umsatzplus von mehr als 70 Prozent beigetragen.