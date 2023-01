Falkensteiner sammelt 14,6 Millionen Euro in sechs Monaten

Wien (ots) - FMTG Invest auch 2023 mit innovativen Investmentmöglichkeiten am

Start



2022 hat die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) wieder gezeigt, dass

die alternative Mittelstandsfinanzierung auch in wirtschaftlich schwierigen

Zeiten eine attraktive Möglichkeit für Investor_innen ist. Allein bei der

letzten Crowd-Kampagne, die im Dezember zu Ende gegangen ist, konnten über die

eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest wieder 6,6 Millionen Euro an

Kapital eingesammelt werden. Damit liegt das Gesamtvolumen, das seit Juni 2022

über die Falkensteiner Crowd generiert wurde, bei 14,6 Millionen Euro. Für 2023

sind wieder Investmentangebote in neue Projekte und für den Ausbau des

klimaneutralen Hotelbetriebs geplant.



Rückblick 2022 - Investieren mit Weitblick





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) blickt auf ein sehrerfolgreiches Jahr mit der Falkensteiner Crowd zurück. Die achte Crowd InvestingKampagne im Juni 2022 war mit 8 Millionen Euro an gesammeltem Kapital die bishererfolgreichste Kampagne der FMTG. Mit 6,5 Millionen Euro an gesammeltem Kapitalreiht sich aber auch die neunte Finanzierungsrunde, die am 20. Dezember zu Endegegangen ist, ganz vorne ein. Sie bot mit zwei unterschiedlichen Laufzeiten -drei und fünf Jahre - erstmals zusätzliche Auswahlmöglich­keiten. Danebenkonnten Investor_innen auch dieses Mal wieder zwischen einer jährlichenZinszahlung in Cash oder der erlebbaren Rendite in Form eines Hotel-Gutscheinswählen. Erneut entschieden sich zwei Drittel der Investor_innen für daserlebbare Investment und investierten im Schnitt über 10.000 Euro proAnleger_in.Funding-Kapital 2022Mit dem Funding-Kapital aus den beiden Finanzierungsrunden von 2022 wurden unteranderem Maßnahmen im Rahmen der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie wieetwa die Einführung einer Falkensteiner Green Rate oder die Umsetzung einesgruppenweiten Energie-Monitorings finanziert. Im neueröffneten FalkensteinerHotel im Montafon, das bereits zu den Leading Hotels of the World zählt und sichdem Thema erneuerbare Energien und Naturschutz widmet, wurden zudem Maßnahmenzur Senkung des CO2-Fußabdrucks im Rahmen der Turn to Zero Initiative mit einemTeil des Kapitals unterstützt. Das Kapital der letzten Kampagne wird für dieweitere Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie Projektentwicklungen inItalien verwendet.Über 41 Millionen Euro für zukunftsfähigen Tourismus gesammeltDie FMTG bietet seit 2016 attraktive Investitionsmöglichkeiten in zukunftsfähige