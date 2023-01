Köln (ots) - In China entfallen bereits zehn Prozent aller Online-Käufe auf

Live-Shopping. Jetzt etablieren sich die digitalen Verkauf-Events auch in

Deutschland. Aber die Erwartungen der Shopper sind laut einer Studie der

Strategieberatung Simon-Kucher & Partners extrem unterschiedlich. Um das

Marktpotential zu nutzen, brauche es eine differenzierte Produkt- und

Preisstrategie.



- 66 Prozent können sich vorstellen, bei einem Live-Shopping-Event einzukaufen

- Davon 80 Prozent für Mode & Bekleidung und 73 Prozent für Kosmetik & Pflege

- Nur 8 Prozent haben Erfahrung mit Live-Shopping-Käufen: Großes Marktpotential

- 23 Prozent rechnen mit einem höheren Preis, 37 Prozent mit einem niedrigeren

Preis





Live-Shopping könnte laut einer Studie der Strategieberatung Simon-Kucher &Partners über die Zukunft des Handels entscheiden. Der Grund: Zwei von dreiDeutschen sind offen für digitale Verkauf-Events. Aber nur acht Prozent habenbis jetzt derartige Käufe getätigt. Dies offenbare ein riesiges Marktpotential.Mehr als ein Hype: Hersteller und Handel müssen sofort reagieren"Besonders Mode- und Kosmetikartikel sind prädestiniert für Live-Shopping",erklärt Benedikt Schmitz, Direktor in der Consumer Goods & Retail Practice vonSimon-Kucher. Von den 66 Prozent, die sich vorstellen können im Rahmen vondigitalen Live-Events einzukaufen, seien 80 Prozent an Mode und Bekleidung, 73Prozent an Kosmetik und Pflegeprodukten interessiert. "Nicht nur Mode- undKosmetikmarken, sondern auch Händler müssen auf die Nachfrage reagieren undschnellstmöglich entsprechende Verkaufskanäle aufsetzen."China als Vorbild für Rekordumsätze via Live-ShoppingWie wichtig eine zeitnahe Marktpositionierung ist, zeige dabei der Vergleich mitChina. Hier entfallen bereits zehn Prozent aller Online-Käufe auf Live-Shopping."An einem halben Tag machten zwei Influencer hier einen Umsatz von 300Milliarden. Das ist doppelt so hoch wie der durchschnittliche Umsatz imB2C-ECommerce in Deutschland in dieser Zeit", so Schmitz. "Der Markt entwickeltsich rasant. Und das Potential für Live-Shopping in Deutschland ist riesig."Manche Konsumenten erwarten höhere Preise, andere günstigereDie Strategie hinter Live-Shopping-Kanälen sei allerdings komplex. Denn laut derSimon-Kucher Studie rechnen 23 Prozent mit niedrigeren Preisen als im regulärenHandel, 37 Prozent aber mit höheren. "Unterschiedliche Shopper-Erwartungenerfordern eine differenzierte Produkt- und Preisstrategie. Im besten Fall kaufenShopper direkt beim ersten Event und werden zu Fans des Formats. Es brauchtdaher sowohl Angebote für Schnäppchenjäger als auch Premium-Käufer", erklärtNina Scharwenka, Global Head of Consumer und Partnerin bei Simon-Kucher.Hauptaufgabe: Ängste nehmen und Vertrauen schaffen"Dass aktuell vergleichsweise wenig Kunden in Deutschland Live-Shopping Eventsnutzen, hat viel mit der Angst vor dem Ungewissen zu tun", erklärt BenediktSchmitz. 47 Prozent halten das Format laut der Simon-Kucher-Studie für unseriös,26 Prozent haben Vorbehalte was Bestell- und Rückgaberegeln betrifft."Unternehmen müssen Vertrauen aufbauen. Durch Transparenz aber auch durchbekannte Gesichter als Markenbotschafter und Moderatoren. Wer neben attraktivenAngeboten, dann noch eine einfache Interaktion bietet, ist auf dem besten Weg."Live-Shopping ist eine Online-Vertriebsform (E-Commerce). Das Angebot ist dabeizeitlich begrenzt, die Produkte oft limitiert oder zu Sonderpreisen erhältlich.Im Gegensatz zum klassischen Teleshopping können potenzielle Kunden beimLive-Shopping mit den Moderatoren interagieren und Fragen stellen.*Über die Studie: Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Umfrage vonSimon-Kucher & Partners im Jahr 2022 unter insgesamt 494 Teilnehmern inDeutschland, die zu Live-Shopping, Kaufargumenten und Preiserwartungen befragtwurden.