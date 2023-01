Finden Sie die Ergebnisse übersichtlich in Listenform im aktuellen Rankingreport für Vermögensverwaltende Fonds

Jeden Monat zeigen wir Ihnen an wechselnden Beispielen, welche Informationen Sie selbständig aus dem Report ziehen könnten. Diesen Monat:

Welche Fonds konnten im November zu den besten 20 Prozent (5 Sterne) des 3-Jahres-Rankings aufschließen?

Im Dezember konnten sich 77 Vermögensverwaltende Fonds im 3-Jahres MMD-Ranking verbessern. Hinzu kamen 5 Neueinsteiger, die erstmals ein 3-Jahres MMD-Ranking erhielten.

Folgende Fonds konnten ihr Ranking verbessern und gehören im November 2022 in der Dreijahresbewertung neu zu den besten 20 Prozent ihrer Kategorie:

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der Pax Substanz, der Sparinvest SICAV Securus und der VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG Fonds um jeweils einen Stern und schlossen sich damit den Fonds mit 5 Sternen an.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Deka-Nachhaltigkeit Balance, der HAIG Balance First Euro Invest, der Nordea 1 Stable Return Fonds und der Strategiefonds Sachwerte Global sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte im Dezember an der Spitze der Aufsteigerliste drei Fonds mit 5 Sternen verzeichnen. Der BL Fund Selection 50-100, der JPM-Asia Pacific Income und der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 stiegen um jeweils einen Stern.

Der Amundi Funds Pioneer Income Opportunities und der PSM Value Strategy Fonds führten in der flexiblen Anlagestrategie die Liste der Aufsteiger an und erreichte 5 Sterne im MMD-Ranking.

Weitere Informationen zu diesen Fonds finden Sie über die Verlinkungen im Rankingreport. Jeder Fonds im Report ist mit einer Fondsdetailseite auf www.assetstandard.com verlinkt.

Klicken Sie hier um zum Download-Bereich für den Report zu kommen. Dort finden Sie auch weitere Informationen. Die Reports können derzeit ohne Anmeldung heruntergeladen werden.