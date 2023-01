Geldpolitik bleibt im Fokus

Sofern eine solche Entwicklung ausbleibt, dürften sich die Marktteilnehmer verstärkt auf Unternehmenszahlen konzentrieren, in den USA kommt die Berichtssaison ins Laufen. Nachdem bereits Ende der Vorwoche mehrere US-Banken ihre Daten vorgelegt haben, folgen in den kommenden Tagen Goldman Sachs und Morgan Stanley . Die Zahlen von Mitbewerbern waren am vergangenen Freitag überwiegend schwächer als prognostiziert ausgefallen, was der positiven Stimmung aber nicht nachhaltig schaden konnte. In dieser Woche wird zudem unter anderem Netflix Ergebnisse vorlegen, die Zahlen des Streamingdienstes dürften auch in Hinblick auf die Konsumstimmung der US-Amerikaner hin analysiert werden.Hinweise zu deren Zustand liefern zudem die US-Einzelhandelsumsätze, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Daneben könnten unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland und lokale US-amerikanische Einkaufsmanagerindizes die Stimmung der Anleger beeinflussen.

Zu Beginn der Handelswoche müssen die hiesigen Märkte auf Impulse aus den USA verzichten, dort bleiben die Börsen wegen des Feiertags „Martin Luther King Day“ geschlossen.