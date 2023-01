Gesunde Mitarbeiter sind glückliche Mitarbeiter - Diese Benefits wünschen sich Angestellte wirklich von ihrem Arbeitgeber (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer sind die Gründer undGeschäftsführer der Unternehmensberatung FAIRFAMILY mit Sitz in Hamburg.Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie ihre Kunden dabei, zu gesundenArbeitgebern zu werden. Dadurch zieht das Unternehmen nicht nur bessereMitarbeiter an, sondern senkt zugleich auch die Krankheitstage und erhöht dieProduktivität der Angestellten - für messbare Erfolge, die nachhaltig im Betriebgenutzt werden können.Seit einigen Jahren findet auf dem Arbeitsmarkt ein Wandel statt: Umzukunftsfähig zu bleiben, sind Unternehmen dazu gezwungen, umzudenken. Vor allemdie Ansprüche an den Arbeitgeber haben sich gewandelt: Jüngere Generationenstreben danach, sich mit einem Betrieb und seinen Werten identifizieren zukönnen. "In Zeiten des Fachkräftemangels greifen daher immer mehr Unternehmenauf Benefits zurück, um in Stellenanzeigen für sich als Employer Brand zuwerben", berichten Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer, die gemeinsam dieHamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY betreiben. "Angesichts des War forTalents versprechen viele Betriebe ihren Mitarbeitern zum Beispiel Prämien,Homeoffice-Angebote oder Essensgutscheine. Doch nicht alle Nebenleistungen sindbei Arbeitnehmern gleichermaßen beliebt." Welche Benefits sich Angestelltewirklich von ihrem Arbeitgeber wünschen, haben die beiden Unternehmensberater imFolgenden zusammengefasst.Warum individuelle Benefits wichtiger denn je sindUm das Recruiting und die Mitarbeiterbindung zu verbessern, sollten Unternehmendie Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter möglichst genau kennen. In der heutigen Zeitstehen Flexibilität, Individualität und Wertschätzung mehr denn je im Fokus. Beieiner nachhaltigen Planung der Benefits sollten diese Aspekte daher auf jedenFall berücksichtigt werden. Neben dem Gehalt sind derzeit vor allemNebenleistungen mit Gesundheitsfokus beliebt. Wichtig ist, dass diese soausgestaltet werden, dass sie nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern alleArbeitnehmer von der Ausbildung bis hin ins Rentenalter ansprechen. Denn dasThema Gesundheit betrifft nicht nur einzelne Sport- und Fitnessbegeisterte,sondern das gesamte Personal. Individualität ist dabei das Gebot der Stunde:Betriebe sollten sich bei der Ausgestaltung von Benefits daher um Leistungenbemühen, die den Interessen der Arbeitnehmer wirklich entgegenkommen. Welche dasunter anderem sind, erfahren Sie im Folgenden.1. Besserer SchlafDie meisten Menschen benötigen zwischen sieben und acht Stunden Schlaf, um