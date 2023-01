ImmoScout24 WohnBarometer Kaufnachfrage zieht dank spürbarer Preiskorrektur schon wieder leicht an (FOTO)

Berlin (ots) -



- Trotz Preiskorrektur im vierten Quartal - im gesamtdeutschen Mittel stiegen

die Immobilienpreise im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

- Angebotspreise in den Metropolen liegen zum Großteil unter Vorjahresniveau:

deutliche Preiskorrekturen bei Eigentumswohnungen im Neubau und Bestand im

vierten Quartal.

- Nachhaltige Preisrückgänge nicht erwartbar aufgrund von Angebotsknappheit.

- Angebotspreise für Einfamilienhäuser fallen deutlich stärker als für

Eigentumswohnungen.



Es ist ein ungewohntes Bild. Der Immobilienmarkt kannte in den letzten Jahren in

der Preisentwicklung nur eine Richtung - nach oben. Das attraktive Zinsniveau

führte zu einer regelrechten Preisexplosion. Allein binnen der letzten fünf

Jahre sind die Immobilienpreise um bis zu 63 Prozent gestiegen. Ein Großteil der

Verkäuferseite war im zweiten und dritten Quartal 2022 mit ihren

Preisanpassungen noch zurückhaltend. Das ImmoScout24 WohnBarometer zeigt im

vierten Quartal 2022, dass die Angebotspreise nun deutlicher nachgeben. Trotz

der spürbaren Preiskorrektur von bis zu 10 Prozent, liegen die Angebotspreise

zum Großteil weiterhin deutlich über dem Niveau von 2021.