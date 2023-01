Frankfurt am Main (ots) - Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) vermeldet 14

Milliarden Euro Umsatz für 2022



INTERVIEW MIT CIVD-PRÄSIDENT HERMANN PFAFF



Die Caravaning-Branche in Deutschland hat ein außergewöhnliches Jahr 2022 hintersich - im positiven wie im negativen Sinne. Der Trend zum Urlaub mit Reisemobiloder Caravan boomt nach wie vor. Das beweisen die gut gefüllten Auftragsbücheraller Caravaning-Unternehmen. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr aberweniger Neufahrzeuge zugelassen als in den beiden Jahren zuvor. Hauptgründedafür waren Probleme bei den Lieferketten als Folge des Ukraine-Kriegs. Diedamit einhergehende Inflation und gestiegene Energiepreise erschwerten dieSituation zusätzlich. Trotz dieser Herausforderungen gab Hermann Pfaff,Präsident des Branchenverbandes CIVD, auf der heutigen (16.01.2023) digitalenJahrespressekonferenz das drittbeste Ergebnis der Branchengeschichte bekannt.Wir haben uns mit ihm über das abgelaufene Geschäftsjahr, kommendeHerausforderungen und Neuigkeiten sowie seine Prognose für 2023 unterhalten.1. Herr Pfaff, wie haben sich die Krisen im vergangenen Jahr auf dieCaravaning-Branche ausgewirkt?Es war natürlich ein sehr herausforderndes Jahr für die Caravaning-Branche. Ichglaube nicht, dass ich, der nun schon über 40 Jahre in der Branche ist, eineähnliche Situation schonmal erlebt habe. So hatten wir auf der einen SeiteAnfang des Jahres gut gefüllte Auftragsbücher, konnten die Aufträge aber nichtabarbeiten, weil eben Material und vor allem Chassis gefehlt haben. (0:21)2. Der Trend zum Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan ist also nach wie vorungebrochen. Was fasziniert die Menschen so sehr an dieser Urlaubsform?Den Boom haben wir ja schon seit einigen Jahren und der Trend geht immer weiterzu individuellem, unabhängigem und naturnahem Urlaub. Die Leute machenheutzutage nicht mehr so lange Urlaub, wollen dafür aber spontan verlängerteWochenenden nutzen und kürzer Urlaub machen. Dafür eignet sich insbesondere einReisemobil oder Caravan. (0:18)3. In Summe setzte die Caravaning-Branche im vergangenen Jahr 14 Milliarden Euroum. Wie zufrieden sind Sie als CIVD-Präsident mit diesem neuen Rekordwert?Wenn man die Umstände und das Umfeld im letzten Jahr gesehen hat, kann man miteinem Zuwachs im Umsatz sehr zufrieden sein. Es wird wenige Branchen geben, diedas ebenfalls in der Form so haben. (0:12)4. Der Erfolg der Branche ist vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen gar nichthoch genug einzuschätzen. Mit welchen Hürden hatten und haben die Hersteller vor