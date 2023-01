USCM definiert breites mineralisiertes Lithium-Tonstein-System auf Clayton Ridge Lithium Vorkommen

Vancouver, British Colombia / 16. Januar 2023 - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen") (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0 - https://www.commodity-tv.com/play/us-critical-metals-exploration-at-3- ...) freut sich bekannt zu geben, dass es ein detailliertes Kartierungs- und Probenahmeprogramm auf seinem Lithiumgrundstück Clayton Ridge im Esmeralda County, Nevada (das "Grundstück" oder "Clayton Ridge"), abgeschlossen hat. Das Grundstück erstreckt sich über insgesamt etwa 3.600 Acre und liegt in der Region Clayton Valley, der einzigen lithiumproduzierenden Region in den Vereinigten Staaten. USCM hat die Option, eine 100%ige Beteiligung an dem Grundstück zu erwerben.