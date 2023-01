Nine Mile Metals stellt Update hinsichtlich Bohrprogramm bei VMS-Vorzeigeprojekt Nine Mile Brook bereit

Nine Mile Metals arbeitet zurzeit mit Technologiepartner an Erstellung von interaktivem 3-D-Modell von Projekt Nine Mile Brook

Vancouver (British Columbia) – Montag, 16. Januar 2023 – Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“), freut sich, ein Update hinsichtlich des Bohrprogramms bei seinem VMS-Vorzeigeprojekt Nine Mile Brook im weltberühmten Bathurst Mining Camp („BMC“) in New Brunswick bereitzustellen. Nach der Datenanalyse und -interpretation einer 21 Linienkilometer umfassenden Untersuchung der induzierten Polarisation (IP) durch EarthEX Geophysical Solutions Inc. („EarthEX“), die über den Zielgebieten Lens, Islands und Hinge A durchgeführt wurde, wurden insgesamt 18 Bohrlöcher mit hoher Priorität geplant, um eine Vielzahl an magnetischen Anomalien mit hoher Aufladbarkeit, Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit zu durchschneiden (Abb. 1). Dies war das direkte Ergebnis des im vergangenen Oktober durchgeführten Ausrichtungsrasters, bei dem IP- und EM-Untersuchungen verglichen wurden. Das überraschende Ergebnis war, dass die IP-Aufladbarkeit unseres Bohrkerns der Linse Willett eine extrem hohe Signatur aufwies, die die Resonanz der EM-Leitfähigkeit infrage stellte. EarthEX hat uns empfohlen, vor den Bohrungen eine 21 Linienkilometer umfassende IP-Untersuchung zur Zieldefinition durchzuführen. Dies wurde gewählt, um die Kupfer-Gold-Komponente der zusätzlichen Linse und die Quellenlagerstätten zu identifizieren. Das Bohrteam von Lantech hat mit dem Bohrprogramm am 4. Dezember 2022 begonnen und drei (3) Zielbohrlöcher im Gebiet Lens (T03-B, T04-A und Linsenbohrloch NM2208) auf insgesamt 521 m abgeschlossen.

Abb. 1: Zielbohrlöcher, IP-Raster auf 21 Linienkilometern, gesamte magnetische Intensität (TMI)

Das erste Bohrloch T03-A (Abb. 1) wurde etwa 70 m nordwestlich der Linse gebohrt und in Richtung Osten mit einer Neigung von –60° bis in eine Tiefe von 229 m gebohrt, um ein Ziel der IP-Aufladbarkeit bei etwa 200 m zu erproben. Das Bohrloch durchschnitt eine Vielzahl an abgescherten und verworfenen Sedimenten mit lokalen, disseminierten Sulfiden. Bohrloch T04-A wurde etwa 150 m nördlich von T03-A gebohrt und in Richtung Osten mit einer Neigung von –60° bis in eine Tiefe von 262 m gebohrt, um eine IP-Resonanz bei etwa 225 m entlang desselben in Nord-Süd-Richtung verlaufenden aufladbaren Horizonts zu erproben. Im oberen Teil des Bohrlochs wurde abgesehen von grafitischen Sedimenten auch ein 25-m-Abschnitt mit siliciumhaltigen, pyritischen Brekzien/Rhyolithen, einschließlich Massivsulfide, durchschnitten. Die Sulfide variierten sowohl zwischen Disseminierungen als auch Stringern, was das Vorkommen des mit der Linsenmineralisierung in Zusammenhang stehenden Systems bestätigt. Die Bohrlöcher bestätigen einen kohärenten leitfähigen Abschnitt, was darauf hinweist, dass die Mineralisierung bei der Linse nur minimal transportiert wurde und von einer lokaleren Quelle stammt.