Materna-Gruppe mit neuer Marketing- und Kommunikationsleitung / Dr. Christian Samulewicz verantwortet den Bereich Marketing & Communications und erweitert Executive Management Board (FOTO)

Dortmund (ots) - Dr. Christian Samulewicz (38) hat zum 01. Januar 2023 die

Position Senior Vice President Group Marketing & Communications bei dem

IT-Beratungsunternehmen Materna Information & Communications SE übernommen. In

dieser Funktion erweitert er das Executive Management Board der Materna-Gruppe

und berichtet an den CEO Martin Wibbe. Dr. Christian Samulewicz war zuvor Head

of Strategy & Marketing bei der top itservices AG.



Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt über langjährige

Managementerfahrung in Marketing und Kommunikation. Sein Fokus liegt hierbei auf

agilem und innovativem Marketing sowie zielgruppenorientierter Gestaltung der

Kommunikation.





Die Materna-Gruppe verfolgt mit der Mission 2025 ihren ambitionierten undnachhaltigen Wachstumskurs weiter. Dafür stellt sich das Traditionsunternehmenin allen Unternehmensteilen zukunftsfähig auf und steht aktuell auf Platz 1 dermittelständischen IT-Unternehmen der Lünendonk-Liste."Wir freuen uns, dass wir Dr. Christian Samulewicz für die strategischeWeiterentwicklung unseres Group Marketing und der Kommunikation gewinnenkonnten. Er bringt umfassende Erfahrung im IT-Consulting- undDienstleistungsgeschäft ebenso mit wie eine große fachliche Expertise in derTransformation von Marketingprozessen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit",sagt Martin Wibbe."Die Materna-Gruppe ist einer der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands in derIT-Branche und wächst dynamisch", sagt Dr. Samulewicz. "Die größte Aufgabe imGroup Marketing ist es, die Kommunikation und das Content-Marketing ganzheitlichund zielgruppenorientiert umzusetzen. Ich freue mich darauf, dieErfolgsgeschichte der Materna-Gruppe in dieser Funktion maßgeblich mitgestaltenzu dürfen."Zuletzt verantwortete Dr. Christian Samulewicz als Head of Strategy & Marketingbei der top itservices AG in München und Dortmund das Marketing sowie dieUmsetzung strategischer Projekte im CEO-Office. Davor verantwortete Dr.Samulewicz das Marketing bei der Böhme & Weihs GmbH in Wuppertal, einemführenden Softwareanbieter im CAQ-Umfeld (Computer-Aided Quality Assurance). Derausgebildete Werbekaufmann hat Wirtschaftswissenschaften an der TechnischenUniversität Dortmund und der Universitat Autònoma de Barcelona studiert. Imanschließenden Promotionsstudium am Lehrstuhl für Marketing der TU Dortmundforschte er zu disruptiven Innovationen.Über MaternaDie Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte fürKunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftet mitweltweit mehr als 3.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 433 Millionen Euro(2021). Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt.In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management undPassenger Journey besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführendePosition. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Journey2Cloud(TM) und CyberSecurity bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungenin nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Nachhaltigkeit& Widerstandsfähigkeit sowie Data Economy bietet Materna Lösungen, mit denensich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.Pressekontakt:Materna Information & Communications SESascha RentzingTel.: +49 174 6970262E-Mail: mailto:Sascha.Rentzing@Materna.dehttp://www.materna.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15295/5417374OTS: Materna Information & Communications SE