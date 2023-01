DDV kritisiert BNetzA wegen mangelnder Transparenz beim Thema Beschwerdeaufkommen bei unerlaubten Werbeanrufen

Frankfurt am Main (ots) - Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Zahlen zum

Beschwerdeaufkommen im Zusammenhang mit unerlaubten Werbeanrufen für das Jahr

2022 veröffentlicht. So stellt die BNetzA fest, dass das Beschwerdeaufkommen zu

unerlaubten Werbeanrufen im Jahr 2022 mit 64.704 schriftlichen Beschwerden einen

Rückgang von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.



Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) lehnt den missbräuchlichen Einsatz

dieses breit akzeptierten und sehr geschätzten Dialogkanals für werbliche Zwecke

strikt ab. Insbesondere Werbeanrufe mit unterdrückter Telefonnummer

widersprechen der gesetzlichen Vorgabe und sind inakzeptabel, so der Verband.