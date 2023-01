Von den einstigen Höchstständen aus Anfang 2008 bei 102,22 Euro ist das Wertpapier von RWE noch weit entfernt. Nichtsdestotrotz herrscht seit 2015 ein intakter Aufwärtstrend und brachte Kursgewinne im abgelaufenen Jahr an 44,00 Euro hervor. Zeitgleich aber konsolidiert die Aktien grob seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für einen Folgeanstieg. Im Wochenchart lässt sich sehr gut die Bedeutung des 50-Wochen-Durchschnitts erkennen, an dem immer wieder Käufer zurückkehren und die Aktie hochtreiben. Um ein Folgekaufsignal zu generieren, muss allerdings die laufende Seitwärtsspanne unbedingt zur Oberseite aufgelöst werden.

Steigendes Dreieck ersichtlich

Die seit 2022 anhaltende Seitwärtskonsolidierung zeigt sich in Gestalt eines steigenden Dreiecks, in der Charttechnik werden derartige Formationen häufig in Trendrichtung aufgelöst. Oberhalb von 44,00 Euro könnte bei der RWE-Aktie demnach Aufwärtspotenzial zunächst an 47,80 Euro entfaltet werden, darüber an rund 50,00 Euro. Ein solches Szenario würde sich entsprechend gut für ein Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite bleibt das Papier bis in den Bereich des EMA 50 bei derzeit 39,26 Euro dagegen als neutral zu bewerten. Erst unterhalb von 37,12 Euro dürfte ein Rücklauf an den laufenden Abwärtstrend um 32,80 Euro bevorstehen.