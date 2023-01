Genua, Italien (ots/PRNewswire) - Esaote, ein führendes Biomedizinunternehmen im

Bereich Ultraschall, dedizierte Magnetresonanzbildgebung und

Informationstechnologie für das Gesundheitswesen , unterstützt "The Ocean Race:

Genova, The Grand Finale" . Das Unternehmen wird an diesem

Weltumseglungswettbewerb im Rahmen der Ankunftsphase vom 24. Juni bis zum 2.

Juli 2023 als Protagonist teilnehmen.



Im Jahr 2023 wird The Ocean Race , eine sehr außergewöhnliche Meeresregatta, 50

Jahre alt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird der Zielort nach etwa 32.000

Meilen und sechs Etappen in Italien - Genua - sein.





"Wir von Esaote identifizieren uns mit den Werten, die Genua dazu veranlassthaben, sich an dieser unglaublichen Regatta zu beteiligen. Das Rennen führt seit50 Jahren um die Welt und vereint die Welt des Sports, der Nachhaltigkeit undder technologischen Exzellenz", sagte Franco Fontana , CEO von Esaote. "DieseWerte sind Teil unseres Handelns bei Esaote, einem internationalen Unternehmenmit Sitz in Genua und Botschafter von 'Made in Italy'. Wir setzen uns für dieAnwendung unserer Technologie in der Sportmedizin ein und legen immer Wert aufNachhaltigkeit. Wir haben den Weg für Diagnostik mit einem hohen Grad anZuverlässigkeit geebnet, während wir vielseitige, zugängliche und nachhaltigereGeräte und Instrumente einsetzen. Vor diesem Hintergrund sind wir stolz darauf,bei "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale" an Bord zu gehen und Teil seinerReise um die Welt zu sein."Beim großen Finale in Genua werden die Boote der Meeresregatta mit einergroßartigen Veranstaltung empfangen : vom 24. Juni bis zum 2. Juli wird derOcean Live Park am Ufer von Genua Sportler, Seeleute und Meeresliebhaber ausganz Italien anziehen. In Genua werden auch die Grundsätze derMeeresschutzrechte offiziell vorgestellt, die dann der UN-Generalversammlungvorgelegt werden.Darüber hinaus wird Genua, das bereits mit einem Pavillon in Alicante (Spanien)vertreten ist , Spitzenprodukte aus seiner Region und unter dem Thema "Made inItaly" in den Ocean Live Parks in CapeTown , Südafrika (7. bis 26. Februar),Itajaí , Brasilien (1. bis 23. April), Newport , USA (10. bis 21. Mai), Aarhus ,Dänemark (30. Mai bis 8. Juni), und Den Haag , Niederlande (11. bis 15. Juni)vorstellen.EsaoteDie Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich Biomedizintechnik,insbesondere für Ultraschall, MRT und medizinische Diagnosesoftware. DasUnternehmen beschäftigt derzeit etwa 1.180 Mitarbeiter. Mit Einrichtungen inGenua und Florenz sowie Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und denNiederlanden ist das Unternehmen in über 100 Ländern der Welt vertreten.