Überall gehen die Preise durch die Decke. Der Angriffskrieg Rußland hat die weltweiten Agrarmärkte in Unruhe versetzt. Besonders bei Getreide, hier ist die Ukraine ein wichtiger Lieferant, dürften die Preise weiter kräftig steigen. Die Agrarsparte, die etwa die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes repräsentiert, steht für einen Megatrend: Die Weltbevölkerung wächst weiter, gleichzeitig geht die landwirtschaftliche Nutzfläche stetig zurück. Das führt zu steigenden Preisen bei Agrargütern. Auch das Geschäftsfeld Erneuerbare Energien hat Zukunft und jede Menge Phantasie. Wir rechnen mit dem Verkauf weiterer Projekte. Aber auch im Geschäft mit konventionellen Energien (Kohle etc.) sind die Bayern gut im Geschäft. Die Bewertung der Aktie ist günstig. Das KGV (2022) schätzungsweise knapp 10. Die Dividende wird fast jedes Jahr erhöht, aber in den letzten zehn Jahren niemals gesenkt. Aktuell 1,05 Euro. Rendite 2,4%. Fazit: BayWa profitiert von Megatrends. Die Aktie ist ein klarer Kauf!

Ergebnistreiber ist derzeit das Geschäftsfeld regenerative Energien. Soeben wird bekannt, daß der Autozulieferer Schaeffler von BayWa einen großen Solarpark kauft. Die Photovoltaik-anlage hat eine Fläche von knapp 11 Hektar. Der Autozulieferer möchte damit seine Abhängigkeit von konventioneller Energie verringern. BayWa wächst kräftig. Nach neun Monaten kletterten die Erlöse von 14,1 Milliarden (2021) auf 20,1 Milliarden, der operative Gewinn von 191,7 auf 459,8. Die Münchener sind unterwegs mit Saatgut, Agrarhandel, Dünger, Energie (Solarenergie und Windkraft, aber auch konventionell wie Holzpellets zum Heizen) und Baustoffe. Produkte, die Megatrends adressieren in wachstumsstarken Märkten.

2022 sollten nunmehr operativ 400 bis 450 Millionen verdient werden. Tatsächlich übertraf BayWa schon nach neun Monaten das angehobene Jahresziel. Tatsächlich hatten die Bayern in den ersten drei Quartalen knapp 460 Millionen verdient, während die Guidance für 2022 eine Ergebnisprognose von 400 bis 450 Millionen beinhaltete. Vorstandschef Klaus Lutz stellt nunmehr einen operativen Gewinn von 475 bis 525 Millionen in Aussicht.

BayWa profitiert von dem kräftigen Preisanstieg in den Konzernsparten Agrar, Energie und Bau. Der vor 100 Jahren gegründete Traditionskonzern hat bereits das zweite Mal in Folge die Jahresprognose hochgeschraubt.

