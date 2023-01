Bochum (ots) -



- bp plant, den Bau eines industriellen Ammoniak-Crackers zu prüfen und die

bestehenden Öl-/Gasanlagen für den Wasserstofftransport umzurüsten

- Neues Terminal würde weltweite Ammoniakimporte nach Deutschland ermöglichen

- Pipeline-Verbindungen ins Ruhrgebiet sowie in andere Nachfragezentren



bp plant, den Bau eines neuen Knotenpunkts für Wasserstoff in Wilhelmshaven zu

prüfen. Im Rahmen des Projekts würde bp einen Ammoniak-Cracker bauen, der ab

2028 jährlich bis zu 130.000 Tonnen kohlenstoffarmen Wasserstoff aus grünem

Ammoniak bereitstellen könnte.





Grüner Ammoniak[1] soll von internationalen, grünen Wasserstoffprojekten von bpnach Wilhelmshaven geliefert werden. Der Cracker wandelt den grünen Ammoniak ingrünen Wasserstoff um, indem er das größere Molekül in seine kleinerenStickstoff- und Wasserstoffkomponenten aufspaltet. Diese können im Anschluss anden Prozess direkt verwendet werden. Die Anlage könnte insgesamt bis zu 130.000Tonnen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Bei entsprechender Marktentwicklung fürneue Kraftstoffe wäre es zudem möglich, das Projekt auszubauen.Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE, sagte: "Wir verfügenüber das Wissen und die Möglichkeiten, um die gesamte Wertschöpfungskette dergrünen Wasserstoffproduktion abzubilden. Das schließt auch die Umwandlung inDerivate wie Ammoniak, den Transport und die anschließende Rückumwandlung ein.So können wir Kunden mit dem grünen Wasserstoff beliefern, den sie benötigen.Die Entwicklung dieses Projekts würde unseren deutschen Kunden zu größererUnabhängigkeit bei einer Reihe von kohlenstoffarmen Energieprodukten verhelfen.Wilhelmshaven kann bereits auf eine stolze Energiegeschichte zurückblicken. Wirhoffen, dass unser Wasserstoffprojekt dazu beiträgt, das nächste Kapitelaufzuschlagen und Deutschland dabei unterstützt, seine Klimaziele zu erreichen."Das Projekt soll auf der bestehenden Infrastruktur des NWO-Terminals(https://www.nwowhv.de/c/index.php/en/) in Wilhelmshaven aufbauen, an dem bpbereits beteiligt ist. Mit seinem Tiefwasserhafen und seinem Pipelinesystem istes eines der wichtigsten Energieterminals des Landes und eine wichtige Stützefür die Energiewende in Deutschland.bp schlägt zudem vor, bestehende ungenutzte Öl-Pipelines zu verwenden undvorhandene Gaspipeline-Infrastruktur für den Wasserstofftransport umzurüsten.Der kohlenstoffarme Wasserstoff könnte dann zu Kunden im Ruhrgebiet und anderenNachfragezentren geliefert werden.Felipe Arbelaez, Senior Vice President Wasserstoff und CCS bei bp, sagte: "DieImportanlage ergänzt das globale Wasserstoffprojektportfolio von bp. Aktuellbauen wir eine Reihe von Wasserstoff- und Ammoniakexportstandorten im NahenOsten, in Afrika und in Australien auf. Diese könnten in den kommenden Jahreneinen Teil der europäischen Nachfrage decken. Dies ist ein weiterer wichtigerSchritt, um kohlenstoffarmen Wasserstoff zu produzieren und an Kunden in derganzen Welt zu liefern."Christian Meyer, Umweltminister des Landes Niedersachsen, ergänzte: "Um alsIndustriestandort langfristig wettbewerbs- und widerstandsfähig zu bleiben,müssen wir eine bezahlbare, klimaneutrale und sichere Energieversorgunggewährleisten. Dafür ist es wichtig, dass wir unsere Versorgungsquellendiversifizieren und weniger Abhängigkeiten schaffen. Das neue Wasserstoffzentrumvon bp in Wilhelmshaven kann hierbei eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitigtreibt es die Energiewende in Deutschland weiter voran und stärkt Wilhelmshavenals wichtige Drehscheibe für den Import regenerativ erzeugter, grüner Energie.Wir brauchen auf dem Weg zur Klimaneutralität dringend die neueNiedersachsengeschwindigkeit. Denn wir haben beim Schutz des Klimas keine Zeitmehr zu verlieren."Das geplante Projekt ist das jüngste in einer ganzen Reihe vonWasserstoffprojekten von bp in Deutschland. Es folgt auf die Projekte Get H2Nukleus und Lingen Green Hydrogen. Gemeinsam sollen sie energieintensiveBranchen wie die Chemie- und Stahlindustrie dabei unterstützen, die CO2Emissionen in ihren Produktionsverfahren zu reduzieren.Über bpDie Ambition von bp ist es, Energie für Menschen und unseren Planeten neu zudenken. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 oder früherNetto-Null-Emissionen zu erreichen und ein integriertes Energieunternehmen zuwerden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bp.com/de .[1] Grüner Ammoniak: wird aus einer Kombination von Stickstoff und Wasserstoffhergestellt. Letzterer wird dabei mittels Elektrolyse und unter Verwendungerneuerbarer Energiequellen aus Wasser produziert.Pressekontakt:BP Europa SE, UnternehmenskommunikationTel: +49 234 4366 3991Rückfragen bei:Peter KretzschmarE-Mail: mailto:peter.kretzschmar@de.bp.comhttp://www.bp-presse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42535/5417472OTS: BP Europa SE