GR Silver Mining meldet erneut Top-Bohrergebnisse aus Mexiko!

GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,08 Euro; CA36258E1025) liefert inzwischne in Serie hochgradige Bohrergebnisse von seinem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko ab. Heute veröffentlichte das Unternehmen die Resultate von sechs Bohrungen von der recht neu entdeckten „Southeast Area“, die direkt an das San Marcial angrenzt, wo sich eine der beiden Ressourcen auf dem Projekt befindet. Zu den Highlights zählen:

Bohrloch SMS22-09 mit 1,223 g/t Silber, 1,4% Blei und 1,2% Zink über stattliche 5,6 Meter. Ein Teilabschnitt von 0,3 Metern wies gar 26,15 g/t Silber, 30% Blei und 18,6% Zink auf.

Bohrloch SMS22-22 wies 121 g/t Silber über 82,7 Meter auf.

Zudem wies die Step-Out-Bohrung SMS22-23 gleich 61 g/t Silber über 112,6 Meter auf.



Noch in diesem ersten Quartal will GR Silver Mining eine neue, aktualisierte Ressourcenschätzung für Plomosas veröffentlichen. Auf Basis der neuen Ressourcenstudie soll dann auch die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung veröffentlicht werden – ein sogenanntes Preliminary Economic Assessment. Diese PEA gibt einen ersten, vorläufgen Blick auf die Kosten eines Minenbaus und -betriebs. Neben Silber beherbergt die Plomosas-Liegenschaft auch relevante Anteile an Gold, Zink und Blei. Plomosas hatte GR Silver Mining von seinem Großaktionär First Majestic gekauft und mit dem eingenen, direkt angrenzenden San Marcial-Gebiet zu einem Projekt verschmolzen.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,12 CAD | 0,08 Euro

Börsenwert: ca. 40 Mio. CAD

Aktien (voll verwässert): 288.810.858

Warrants: 47.596.895 (gew. Durchschnittspreis: 0,39 CAD)

Optionen: 9,734,157 (gew. Durchschnittspreis: 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (9,3%), Management & Insider (6,4%)

