Fiera Capital ernennt neuen Global Head of Real Estate

Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital" oder das "Unternehmen") (TSX: FSZ),

ein führendes unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, freut sich, die

Ernennung von Wenzel Hoberg zum Global Head of Real Estate mit Wirkung zum 16.

Januar 2023 bekannt geben zu können. Hoberg wird sein Büro in Toronto haben.



Wenzel Hoberg verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche

und wird das Wachstum der kanadischen und britischen Plattformen von Fiera Real

Estate in Schlüsselmärkten leiten, mit einem Schwerpunkt darauf, Investoren

erstklassige Strategien zu bieten und Kapital effizient zuzuweisen. Hoberg wird

die Kapitalbeschaffung und die Entwicklung von Partnerschaften des Unternehmens,

aufbauend auf seiner bestehenden Präsenz, unterstützen.