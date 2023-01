Die Unternehmen Artprice.com und Artron.net erstellen gerade ihren Kunstmarktbericht 2022, den umfangreichsten Bericht des weltweiten Kunstmarktes; er stützt sich auf Auktionsergebnisse aus aller Welt. Der Bericht wird im März, kurz vor der TEFAF in Maastricht, im Internet kostenlos auf Englisch, Französisch und Mandarin bereitgestellt werden.

Vor seiner Veröffentlichung stellt Artprice eine Liste mit den 25 auffallendsten Ergebnissen des Jahres 2022 vor:

KUNSTWERKE

- Das Werk mit dem zweit höchsten Preis der Auktionsgeschichte (nachSalvator Mundi von Leonardo da Vinci) von Andy Warhol.

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

- Die beiden teuersten Fotos aller Zeiten von Man Ray und Edward Steichen

www.artprice.com/artist/18662/man-ray/photography/26769159/le-violon-d-ingres

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

- Der zweit teuerste Druck (nach Piscine De Medianochevon David Hockney) von Pablo Picasso.

www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal

- Die zweit teuerste Video Installation (nach Bruce Nauman's No, No, New Museum)von David Hockney

https://www.artprice.com/artist/13619/david-hockney/audiovisual-multimedia/26228118/woldgate-woods-winter-2010

- Die drei teuersten, je verkauften Wandteppiche: 3 Werke von Alighiero Boetti

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28497771/mappa

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28455951/tutto

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28291431/mappa

LÄNDER & AUKTIONSHÄUSER

- Ein Rekord-Auktionsjahr in den USA: mehr als 7 Milliarden Umsatz im Bereich Bildende Künste

- Ein Rekordjahr für bei Auktionen versteigerte Gemälde: weltweit ein Wert von über 10 Milliarden Dollar

- Rekord-Gesamtergebnis für eine Kunstsammlung von (Paul G. Allen's) mit 5 Versteigerungsergebnissen von über 100 Millionen Dollar.

- Rekord-Jahresumsatz eines Auktionshauses: 5,8 Milliarden im Bereich Bildende Künste bei Christie's