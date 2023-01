Düsseldorf (ots) - Der weltweite Markt für Batterien wächst rasant: Bis 2030

wird die Nachfrage von heute 700 GWh um jährlich 30% auf dann 4.700 GWh wachsen.

Die Umsätze steigern sich auf über 400 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030. Mit

4.300 GWh entfällt der größte Teil der Nachfrage auf Batterien für Anwendungen

in der Mobilität, der Rest auf stationäre Energiespeicher und Batterien für

Unterhaltungselektronik. Dies geht aus einer neuen Studie von McKinsey & Company

mit dem Titel "Battery 2030: Resilient, sustainable, and circular" hervor, die

die Unternehmensberatung gemeinsam mit der Global Battery Alliance

(https://globalbattery.org/) und seinen Mitgliedern veröffentlicht hat - einem

Zusammenschluss von über 130 Unternehmen, Regierungen,

Wissenschaftsorganisationen und NGOs. Die Nachfrage nach Batterien wird sich

damit deutlich beschleunigen und 2030 bedeutend größer sein als bislang von

vielen Experten angenommen.



Zellfertigung und Aktivmaterialien größte Umsatzquellen





"Durch die Nachfrage nach Batterien entsteht aktuell ein gigantischer Markt undein neues Ökosystem rund um Geschäftsmodelle, Technologien, Rohmaterialien undRecycling", sagt Martin Linder, Co-Autor der Studie und Senior Partner imMünchner Büro von McKinsey. "Jetzt geht es darum, gemeinsame Standards zuschaffen und die Transparenz in der Lieferkette zu erhöhen, um eine resiliente,nachhaltige und möglichst kreislaufbasierte Batterieindustrie für das Jahr 2030aufzubauen." Das Verfolgen der Klimaziele, regulatorische Anreize, ein hohesKundeninteresse für E-Autos und klare Ausstiegspläne vieler Autohersteller ausdem Verbrennungsmotor sind die wesentlichen Treiber für den Batteriemarkt. ImBatterie-Ökosystem sind die Aktivmaterialien (Anode/Kathode) mit 110 MilliardenUS-Dollar sowie die Zellfertigung (121 Milliarden US-Dollar) die größtenUmsatzquellen, gefolgt vom Packaging (74 Mrd. US-Dollar), Refining (52 Mrd.US-Dollar) und der Rohstoffförderung (34 Mrd. US-Dollar). "Bis 2030 wird dasThema Recycling mit rund 13 Milliarden US-Dollar Umsatz von der Größe her nocheine untergeordnete Rolle spielen. Die Technologien und Geschäftsmodelle werdenjedoch heute mit Hochdruck und industrieübergreifend entwickelt Bis 2040, wennmehr Batterien das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, dürfte dieser Marktauf dann 40 Milliarden US-Dollar wachsen", so Linder. Gleichzeitig nimmt dieRegionalisierung der Batterieproduktion zu - Investitionsprogramme wie derInflation Reduction Act in den USA führen dazu, dass die drei großen