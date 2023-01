Aktuelle Informationen zu Handel und Geschäft Q4 2022

London und Toronto (ots/PRNewswire) -



- Erweiterter Kundenstamm mit acht neuen Design-Gewinnen, einschließlich zwei

neuer erstklassiger Halbleiterunternehmen

- Starke Design-Gewinne im vierten Quartal spiegeln unser hybrides

Geschäftsmodell wider, das IP und Silizium kombiniert

- Zweiter Design-Gewinn mit Produkten aus dem Bereich Optoelektronik

- Tapeouts von mehreren führenden Produkten der nächsten Generation für Lösungen

in 224G, PCI-Express Gen6, CXL3.0, HBM 3.0 und UCIE

- Konsolidierung von OpenFive in den Konzern im ersten Quartal

- Management bleibt zuversichtlich in Bezug auf die Aussichten für das

Unternehmen

- Unternehmen führt Rebranding zu Alphawave Semi durch, was das erweiterte

Geschäftsmodell widerspiegelt



Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) ("Alphawave Semi", "Alphawave", das

"Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für

Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die Technologieinfrastruktur der Welt,

gibt aktuelle Handels- und Geschäftsinformationen für die drei Monate mit

Abschluss zum 31. Dezember 2022 bekannt.