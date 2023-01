(neu: Weitere Details.)



BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts eines deutlichen Rückgangs bei lebensrettenden Organspenden in Deutschland kommt die Debatte über eine weitreichende Reform wieder auf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt auf einen neuen Anlauf für grundlegend andere Spenderegeln. "Das geltende Gesetz ist gescheitert", sagte der SPD-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen seien zwar zur Organspende bereit, dokumentierten das aber nicht. "Deswegen sollte der Bundestag einen erneuten Anlauf nehmen, über die Widerspruchslösung abzustimmen" - also, dass man zunächst automatisch als Organspender gilt, außer man widerspricht. Das Echo ist geteilt.

Lauterbach sagte zur Begründung für einen neuen Anlauf: "Das sind wir denjenigen schuldig, die vergeblich auf Organspenden warten." Die Zahl der Organspenden sank im vergangenen Jahr deutlich. Nach Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), gab es 6,9 Prozent weniger Spenden als 2021. Im vergangenen Jahr spendeten 869 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe - nach 933 Spendern 2021 und 913 im Jahr 2020. Die Zahl der entnommenen Organe sank demnach nun auf 2662 nach 2905 im Jahr 2021 und 2941 im Jahr 2020. Damit gab es 2022 gerade mal etwas mehr als zehn Spender pro eine Million Einwohner - und rund 8500 Menschen stehen auf Wartelisten für Organe.