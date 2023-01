Die (Leit-)Zinsen steigen - aber die allermeisten Deutschen haben nichts davon! Denn die Banken (vor allem Sparkassen) geben trotz gestiegener Zinsen diese nicht an Konsumenten (und Firmen) weiter und machen damit inzwischen glänzende Geschäfte. Denn Bankeinlagen und Sparbücher sind praktisch unverzinst, gleichzeitig verleihen die Banken dieses Geld mit erheblichen Gewinnen. Maßstab dafür ist der Euribor, also der Zinssatz, zu dem sich Banken in Europa gegenseitig Geld leihen (der für Ausleihen von 12 Monaten über 3% liegt). Da die Reallöhne der Konsumenten aufgrund der hohen Inflation stark fallen, wäre eine Beteiligung an den gestiegenen Zinsen eine wichtige Möglichkeit, das Vermögen der Menschen zu schützen - was aber bisher verweigert wird! Heute am US-Feiertag - es war zu erwarten - so gut wie keine relevanten Bewegungen an den Finanzmärkten..

Hinweise aus Video:

1. Gaspreis crasht weiter auf 16-Monatstief – Krise vorbei?

2. „Deutschland ist der große Verlierer im Standortwettbewerb“

Das Video "Zinsen: Wie Banken uns ver..schen!" sehen Sie hier..