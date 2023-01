JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Versicherer übertreffe das obere Ende seiner für das Gewinnwachstum angepeilten Spanne, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich reduziere das Unternehmen weiterhin sein Engagement in alten Sparreserven der Kunden zum Beispiel in Belgien und Deutschland. Zudem kaufe Axa beständig eigene Aktien zurück./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 11:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 11:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 28,11EUR gehandelt.



