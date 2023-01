Optimismus bei den CEOs weltweit eingebrochen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - 26. Global CEO Survey von PwC: Mehr als 80 Prozent der

deutschen CEOs rechnen mit einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums /

Inflation, makroökonomische Volatilität und geopolitische Konflikte sind die

größten Gefahren fürs Geschäft / Technologie ist Investitionsfeld in der Krise



Weltweit großer Pessimismus bei den CEOs: 73 Prozent der

Unternehmenslenker:innen rechnen mit einem Rückgang des

Weltwirtschaftswachstums. Noch vor einem Jahr waren es lediglich 15 Prozent. An

eine Steigerung des Weltwirtschaftswachstums glauben in diesem Jahr nur 18

Prozent der CEOs (Vorjahr: 77 Prozent). In Deutschland sind CEOs noch

pessimistischer: 82 Prozent von ihnen rechnen im kommenden Jahr mit einem

Rückgang des Weltwirtschaftswachstums (Vorjahr: 19 Prozent). Nur etwa jeder

siebte deutsche CEO (14 Prozent, Vorjahr: 76 Prozent) glaubt an eine Steigerung

des Weltwirtschaftswachstums.