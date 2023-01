ICP DAS verwandelt Daten in Erkenntnisse und unterstützt Unternehmen auf dem Weg zu ESG

HSINCHU, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahren sind die Geschäftsziele von Unternehmen weltweit über die Gewinnerzielung hinausgegangen. Die Einbeziehung des ESG-Gedankens (Environmental, Social, and Governance / Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und des Erreichens von Netto-Null in die Geschäftsziele hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Somit steigt die Akzeptanz von ESG. ICP DAS, ein alteingesessenes Unternehmen, unterstützt Unternehmen dabei, sich auf den Weg zu ESG und Netto-Null zu begeben. Es erzielt zudem greifbare Ergebnisse bei der Energieeffizienz und konnte unlängst die jährliche Produktionskapazität eines Werks um 28 % steigern.