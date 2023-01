Im Verlauf dieses Kampfes hat China alles getan, um seine Menschen zu schützen, und hat seine wertvollen Erfahrungen der Welt mitgeteilt.

Leben geschützt

China verzeichnet eine rückläufige Anzahl von Fieberpatienten, Notfallaufnahmen und kritischen COVID-19-Fällen im ganzen Land, wie auf einer Pressekonferenz des Staatsrats für die Prävention und Kontrolle von COVID-19 am Samstag verlautbart wurde.

Die Anzahl der kritischen Fälle in Krankenhäusern habe am 5. Januar mit 128.000 ihren Höchststand erreicht und sei auf 105.000 am 12. Januar gesunken, sagte Jiao Yahui, Leiter des Bureau of Medical Administration unter der National Health Commission (NHC).

Um ein Gleichgewicht zwischen der Rettung von Leben und der Sicherung wirtschaftlicher Aktivitäten zu finden, hat Chinas COVID-19-Politik Zeit geschaffen, in der sich bessere Schutzmaßnahmen entwickelt haben und das Virus weniger tödlich geworden ist.

Zum 13. Januar wurden laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit über 661 Millionen bestätigte COVID-19-Fälle und mehr als 6,7 Millionen damit zusammenhängende Todesfälle gemeldet.

Die Toderate Chinas pro 100.000 Einwohner lag nach Angaben der WHO am 13. Januar bei 2,29, was 1/37 des globalen Durchschnitts und 1/143 der Vereinigten Staaten entspricht.

Die Todesrate in China lag mit 0,31 Prozent weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 1,01 Prozent und den 1,09 Prozent der USA mit Stand vom 13. Januar, laut Daten der WHO.

China handelte bei seiner COVID-19-Politik nach der Maxime „Menschen zuerst, Leben zuerst" und verdankt seine geringe Todesrate der strengen Vorkehrungs- und Kontrollmaßnahmen in den vergangenen drei Jahren.

„Basierend auf der globalen durchschnittlichen Infektionsrate hat China etwa 47,84 Millionen Infektionen und 950.000 Todesfälle verhindert", sagte Wu Zunyou, leitender Epidemiologe des Chinese Center for Disease Control and Prevention bei einer öffentlichen Konferenz im November 2021.