Mindleap-App von PanGenomic Health wird zur All-in-One-App und Telemedizin-Plattform für ganzheitliche psychische Gesundheit und Resilienz ausgebaut

VANCOUVER, British Columbia, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- PanGenomic Health Inc. („PanGenomic Health" oder das „Unternehmen") (CSE: NARA) (FSE: LL30) freut sich bekannt zu geben, dass seine neu erworbene Tochtergesellschaft Mindleap Health Inc. („Mindleap") in diesem Quartal ihre aktuellen Programme und Fachärzte erweitern wird, um eine All-in-One-App und Telemedizin-Plattform für ganzheitliches psychisches Wohlbefinden anzubieten.

Nach Angaben des National Institute of Mental Health Disorders leiden schätzungsweise 26 % der Erwachsenen ab 18 Jahren irgendwann einmal an einer diagnostizierbaren psychischen Störung.1 Mindleap hat es sich zum Ziel gesetzt, die Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern, von Stimmungsstörungen bis hin zu alltäglicher Resilienz und dem Aufbau von Kapazitäten, indem es eine kosteneffizientere All-in-One-App und Telemedizin-Plattform anbietet, die die Zugänglichkeit verbessert und Nutzern und Ärzten gleichermaßen Zeit spart. Die Mindleap-Bibliothek wird um neue Inhalte erweitert, die die Benutzer durch hochmoderne Programme und neue Hilfsmittel, wie z. B. Internal Family Systems (IFS), Non-Sleep Deep Rest (NSDR) und Vagalnervstimulation (VNS), informieren und anleiten.

Die Mindleap-App und die Telemedizin-Plattform ermöglichen es den Nutzern, ihren eigenen Weg zur psychischen Gesundheit selbst zu steuern, indem sie auf ein breiteres Spektrum von Programmen zugreifen, die neue Ansätze für das Management der psychischen Gesundheit umfassen, und den Nutzern die Möglichkeit geben, über die Telemedizin-Funktion von Mindleap mit einem Therapeuten zu sprechen.

Laut Databridge Market Research wird der Telemedizinmarkt für psychische Gesundheit mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,3 % wachsen und bis 2029 voraussichtlich 711 Mrd. USD erreichen.2

Maryam Marissen, CEO von PanGenomic Health, der Muttergesellschaft von Mindleap, erklärte: „Der Umgang mit psychischen Erkrankungen ist ein lebenslanges Unterfangen, und wir möchten weitere hochmoderne Tools, Programme und Ärzte in unsere Mindleap-Plattform aufnehmen. Wir wollen den Menschen nicht nur bei ihren unmittelbaren Problemen mit ihrer psychischen Gesundheit helfen, sondern sie auch dabei unterstützen, im Alltag die nötige Widerstandsfähigkeit für die moderne Welt aufzubauen."