Öltanker in Thailand explodiert - acht Hafenarbeiter vermisst

BANGKOK (dpa-AFX) - Auf dem Fluss Mae Klong in Zentralthailand ist ein Öltanker explodiert. Das Unglück sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) bei Wartungsarbeiten passiert, während das Schiff in der Provinz Samut Songkhram angedockt war, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der Mae Klong mündet dort in den Golf von Thailand.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer