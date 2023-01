Graph Blockchain schließt Entwicklung der Handelssoftware Optimum Coin Analyser ab

Optimum Coin ist ein KI-gesteuertes Analysetool mit Fokus auf die Prognose des Bitcoin-Preises. Optimum Coin ruft kontinuierlich Social-Media-Daten ab, beobachtet und analysiert sie mit seiner KI-SaaS-Analyse-Engine im Hinblick auf den Coin-Handel. Dabei werden Influencer verfolgt, die Stimmungsrelevanz überwacht und prädiktive Analysen geliefert, um schließlich eine technische Analyse bereitzustellen.

Die Entwicklung der Software wurde im Oktober 2022 fertiggestellt; das Backtesting wurden vor Kurzem abgeschlossen. Nach rigorosem Backtesting, das der jüngsten Bitcoin-Volatilität mit Korrelationen von bis zu 98 % stand hielt, ist Graph Blockchain nun bereit, die Software voranzutreiben.

Die Software wird nun einige Wochen lang einem hypothetischen Handelstest unterzogen, danach wird das Unternehmen den Handel mit der Software mit einer Anfangsinvestition von 100.000 Dollar einleiten.

„Das Unternehmen ist begeistert über den Abschluss der Entwicklung der Handelssoftware von Optimum Coin. Dies war ein lang erwartetes Projekt von uns und wir freuen uns, der Einführung einen Schritt näher zu kommen. Wir werden die hypothetischen Handelstests fortsetzen und die Software sehr bald für Kunden bereitstellen. Wir glauben, dass diese Software Einfluss auf die Bitcoin-Branche nehmen wird. Wir freuen uns darauf, bald weitere Informationen bereitzustellen“, sagt Paul Haber, Chief Executive Officer und Chairman des Unternehmens.

Über Graph Blockchain

Graph Blockchain bietet ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake („POS“)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO (Initial DEX Offerings) fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Durch seine strategischen Akquisitionen baut Graph ein Portfolio von Produkten und Technologien auf, die den DeFi-Markt anführen und Aktionären eine beispiellose Investition bieten werden.