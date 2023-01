Klinische Studien von Suvoda nahmen 2022 um starke 20 % zu, während sein Angebot um eConsent und eCOA erweitert wird

Das erweiterte Angebot von Suvoda für klinische Studien im Jahr 2022 wurde organisch weiterentwickelt, um nahtlos auf einer einzigen Plattform zu arbeiten, und es enthält wichtige Funktionen, die Sponsoren für die schnelle und zuverlässige Durchführung von Studien benötigen. Zu den neuen Produkten und Funktionen gehören:

eConsent– eConsent von Suvoda, das seit Mai allgemein verfügbar ist, bietet einen vereinfachten Ansatz zur Digitalisierung des Einwilligungsprozesses. eConsent basiert auf der Suvoda-Plattform und bietet Sponsoren, CROs und Prüfzentren eine verbesserte Transparenz und automatisierte Kontrolle der Einwilligungserklärung während der gesamten Laufzeit einer Studie sowie die Gewissheit, dass die Patientendaten sicher und konform sind und zum Zeitpunkt der Unterschrift zur Verfügung stehen, ohne die bestehenden Prozesse zu stören.

Freie Kommissionierung– Diese neue IRT-Funktionalität bietet Sponsoren mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer lieferantenseitigen Verpackungs-, Etikettierungs- und Vertriebsvorgänge und ermöglicht ihnen einen effektiven und sicheren Übergang zu einem Just-in-Time-(JIT)-Paradigma.

Elektronische klinische Ergebnisbewertung (eCOA)– eCOA von Suvoda zielt darauf ab, Ineffizienzen zu beseitigen, die bei herkömmlichen eCOA-Produkten häufig auftreten, wie z. B. Lücken in der allgemeinen Liefer- und Ausführungsqualität, zeitaufwändige Übersetzungen und Lokalisierungsprozesse sowie die Logistik im Zusammenhang mit der Geräteverwaltung. Im Dezember veröffentlichte das Unternehmen ein einzigartiges, benutzerfreundliches, konfigurationsbasiertes Toolkit, das die Einrichtung und Bereitstellung von eCOA vereinfachen und beschleunigen soll, während das Produkt in die zweite Phase des Early-Adopter-Programms eintrat.

„Studiensponsoren und CROs haben uns mitgeteilt, dass sie neue Ansätze für globale klinische Studien benötigen, bei denen der Patient im Mittelpunkt steht, und wir haben uns damit beschäftigt", sagte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda. „Wir haben die Bausteine einer neuen Plattform zusammengesetzt, die die Komplexität dieser Studien vereinfacht, und gleichzeitig in unsere Mitarbeiter investiert. Wir sehen die Früchte dieser Arbeit in Form von vermehrten Studieneinsätzen und hervorragenden Branchenrankings. 2023 wird ein aufregendes Jahr, in dem wir weiter an der Verwirklichung unserer Vision arbeiten werden."