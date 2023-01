Lindt & Sprüngli wächst 2022 weiterhin zweistellig

KILCHBERG (dpa-AFX) - Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat den Umsatz im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und an der Fünf-Milliarden-Marke gekratzt. Vor allem die US-Gesellschaften haben starke Wachstumsraten verzeichnet. Für 2023 hält das Unternehmen an der langfristigen Zielsetzung fest. Vorbörslich legte die Aktie am Dienstag um gut zwei Prozent zu.

Der Schokoladenhersteller hat im vergangenen Jahr 4,97 Milliarden Franken (4,96 Mrd Euro) umgesetzt, organisch betrug das Wachstum 10,8 Prozent. Damit ist das Unternehmen etwas langsamer gewachsen als im Vorjahr. 2021 hatte Lindt organisch noch um rekordverdächtige 13,3 Prozent zugelegt, dies allerdings nach einem extrem schwachen Coronajahr mit einem starken Umsatzrückgang.