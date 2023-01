Vollbild / Das Picacho-Projekt bietet nicht nur eine ideale Topographie für einen Tagebau mitsamt Haufenlaugungsbecken für kostengünstige Gold-Gewinnung, sondern dank heutiger News auch abbauwürdige Gold-Gehalte nahe der Erdoberfläche.

Heute veröffentlichte der in Mexiko aufstrebende Gold-Silber-Explorer Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) wieder besser als erwartete Bohrergebnisse von seinem Zweitprojekt namens El Picacho im weltbekannten Gold-Silber-Minendistrikt von Sonora:

• 44,2 m @ 0,6 g/t Gold: Wie die Querschnittskarte in der News zeigt, ist diese ca. 44 m breite Goldzone wohl mehrere 100 m lang und beginnt fast direkt an der Erdoberfläche.



Vollbild / Querschnitt durch Bohrloch SRA-22-010 (El Picacho Projekt; San-Ramon Prospekt).

• Diese 44 m breite Goldzone beinhaltet einen hochgradigen Kern mit 12,2 m @ 2 g/t Gold und 7 g/t Silber: Für einen Tagebau in Mexiko sind dies überdurchschnittlich gute Gold-Gehalte, da Minen in Sonora mit Gehalten mit 0,4 g/t Gold erfolgreich in Betrieb sind (die Produktionskosten in Mexiko sind wesentlich geringer als in anderen Teilen der Welt, unter anderem auch deswegen, weil in Mexiko die Haufenlaugung zum Einsatz kommen kann, die in anderen Ländern bestenfalls nur unter hohen Auflagen eingesetzt wird). Hinzu kommt, dass oxidiertes Gold-Erz viel günstiger als Sulfid-Erz verarbeitet werden kann.

• In der Pressemitteilung wird betont, dass dies das allererste Bohrprogramm von Tocvan ist und die Ergebnisse die Erwartungen weit übetroffen haben. Das Ziel des Phase-1-Bohrprogramms war es nämlich, die Orientierung der Goldzonen nahe der Erdoberfläche zu bestimmen, um daraus abzuleiten, wie sich diese mit Gold und Silber vererzten Zonen in der Tiefe fortsetzen.

• Dass gleich mit den ersten Bohrungen (praktisch "blind") abbauwürdige Gold-Gehalte über beachtliche Breiten von >40 m entdeckt wurden, verdeutlicht, dass mit bevorstehenden Folgebohrungen sogar noch bessere Ergebnisse erzielbar sind, da man jetzt besser weiss, wie die Strukturen im Untergrund verlaufen.

• Das Ziel der Bohrungen war es, niedriggradige Gold-Mineralisation nahe der Erdoberfläche zu finden. Da die Gehalte mit 0,6 g/t Gold etwa 50% höher als der Mindest-Durchschnitt (ca. 0,4 g/t) erfolgreicher Goldminen in Sonora sind, war das Phase-1-Bohrprogramm ein großer Erfolg und sollte den neuen Aufwärtstrend der Tocvan-Aktie weiter beflügeln. Ein starker Kursanstieg in den nächsten Tagen sollte daher nicht überraschen.

• Weitere Bohrungen sind für El Pichacho geplant und sollten in Kürze bekanntgegegen werden, was die Aktie weiter beflügeln sollte.

• Wie von Tocvan im Dezember angekündigt (siehe hier), wird Anfang dieses Jahres eine Großprobe ("bulk sample") bei Tocvans Hauptprojekt namens Pilar abgebaut werden, die in einer benachbarten Anlage von einem privaten Minenbetreiber verarbeitet wird. Sobald weitere Details und insbesondere der Start dieser Großprobe verkündet werden, kann mit einem starken Aufwärtstrend der Tocvan-Aktie gerechnet werden, da eine solche Großprobe auch der Startschuss für einen starken und längerfristigeren Aufwärtstrend beim Pilar-Nachbarn Minera Alamos Inc. mit seiner Santana-Gold-Lagerstätte war, die nach dieser Großprobe im Eiltempo zur Mine entwickelt wurde (ohne Ressourcenschätzung und ohne Wirtschaftlichkeits-/Machbarkeitsstudien!).

• Mittlerweile geniesst Minera Alamos Inc. (TSX.V: MAI) eine Börsenbewertung von $211 Mio. Mit einer ähnlich schnellen Entwicklung Pilars zur Goldmine können Tocvan-Aktionäre rechnen, da solche Gold-Projekte in Mexiko viel schneller und kostengünstiger in Produktion gebracht werden können als in anderen Teilen der Welt. Dies ist einer der Hauptgründe, wieso Tocvan eines der heißesten Übernahmekandidaten im Gold-Explorer-Bereich ist, wobei alternativ eine strategische Partnerschaft mit einem großen Gold-Produzenten ebenfalls wünschenswert wäre, da dadurch noch größeres Aktionärsvermögen geschaffen werden kann.

• Um auf dieselbe Börsenbewertung wie Minera Alamos Inc. ($211 Mio.) zu kommen, muss die Tocvan-Aktie auf $5,65 ansteigen (+858% vom aktuellen Aktienkurs bei $0,59). Übrigens: In nur 12 Monaten (2019-2020, als der Goldpreis ebenfalls aufwärts tendierte) verachtfachte sich der Aktienkurs von Minera Alamos, in welcher Zeit die Großprobe bei Santana durchgeführt und nebenbei fleissig gebohrt wurde.

Die perfekten Rahmenbedingungen für Gold-Silber-Explorationsaktien:



Vollbild / Quelle / Der Goldpreis befindet sich aktuell beim Abschluss einer gigantischen Kopf-Schulter- ("Head & Shoulders") Formation, was bedeutet, dass nach dem aktuellen Anstieg zur roten Widerstandslinie ("Line of importance"; sog. Nackenlinie) bei ca. $2100 USD ein Weiteranstieg bevorsteht, nachdem dieses Preislevel in eine Unterstützung umgewandelt worden ist, sodass anschließend Goldpreise von $3000 USD und mehr in Angriff genommen werden sollten. Siehe hier beispielhaften Ablauf einer ("inversen") Kopf-Schulter-Formation.



Vollbild / Quelle / Dass der aktuelle Goldpreis-Anstieg erst am Anfang steht, bekräftigt dieser Chart: An der COMEX-Futuresbörse steigen die Netto-LONG-Positionen gerade erst an (d.h. es wird zunehmend auf einen steigenden Goldpreis gewettet), wobei es noch viel Spielraum für einen Weiteranstieg gibt. Siehe weitere Charts weiter unten.

Die heutige Tocvan-News (freie Übersetzung aus dem Englischen) :

Tocvan bohrt 12,2 m mit 2 g/t Gold und 7 g/t Silber innerhalb von 44,2 m mit 0,6 g/t Gold und entdeckt eine Erweiterung in einem 100-Meter-Step-Out der historischen Minenbetrieben beim El Picacho Gold-Silber-Projekt

Highlights

• 100-m-Step-Out-Bohrloch SRA-22-010 erzielte 44,2 m @ 0,6 g/t Gold ab 41,2 m Tiefe

- inklusive 12,2 m @ 2 g/t Gold und 7 g/t Silber

- inklusive 3,1 m @ 7,6 g/t Gold und 9 g/t Silber

• Bohrloch SRA-22-008 erzielte 16,8 m mit 21,4 m @ 0,5 g/t Gold

- inklusive 4,6 m @ 1,8 g/t Gold und 6 g/t Silber

• Das bisher beste Ergebnis im Step-Out, das am weitesten von den historischen Minenbetrieben und der Erdoberfläche entfernt ist

• Alle Bohrlöcher enthalten Quarzgänge und Alteration in Verbindung mit robusten mineralisierten Systemen

• 300 m Streichlänge wurden in der ersten Bohrphase getestet und bestätigen das Explorationsmodell einer oberflächennahen Oxidgoldmineralisation in Verbindung mit Untertagebetrieben

Calgary, Alberta – 17. Januar 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3) freut sich, die Bohrergebnisse für die restlichen Bohrlöcher auf seinem El Picacho Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, bekanntzugeben. 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.075,1 m wurden auf dem Grundstücksteil San Ramon abgeschlossen, um eine niedriggradige Mineralisation zu testen, die an historische unterirdische Grubenbaue angrenzt, die hochgradiges Gold und Silber lieferten. Die Bohrungen zielten darauf ab, verschiedene strukturelle Ausrichtungen zu testen, um den besten Weg zu finden, die Mineralisation anzupeilen. Die Mineralisation, die mit den historischen Untertagebetrieben in Zusammenhang steht, wurde bestätigt und die bedeutendste Mineralisation wurde in einem 100 m langen Step-Out von den historischen Betrieben des Grundstücksteils San Ramon entdeckt, womit das Modell bestätigt, dass sich die Mineralisation in der Tiefe in einem nach Westen abfallenden System fortsetzt. Das Bohrloch SRA-22-010 lieferte die bisher bedeutendsten Ergebnisse und durchschnitt 44,2 m mit 0,6 g/t Gold, inklusive 12,2 m mit 2 g/t Gold und 7 g/t Silber ab einer Bohrlochtiefe von 41,2 m (ca. 25 m von der Erdoberfläche). Die Mineralisation wurde nun auf einer Streichenlänge von 300 m und 200 m neigungsabwärts von der Oberflächenexposition durchbohrt. Die Analyse und Interpretation dieser Daten wird für die Planung von Folgebohrungen verwendet. El Picacho beherbergt mehrere andere Zielgebiete, die für Bohrungen genehmigt sind und sich über das 24 km2 große Projektgebiet erstrecken.

"Wir sind mit den Ergebnissen dieses ersten Programms bei El Picacho äußerst zufrieden, da wir nicht nur eine Mineralisation bestätigt haben, die mit den alten Grubenbauen verbunden ist, sondern auch eine noch bessere Mineralisation in der Tiefe entdeckt haben", sagte CEO Brodie Sutherland. "Wir haben nun ein besseres Verständnis für die optimale Bohrausrichtung, um das System zu testen, und freuen uns darauf, nicht nur das San-Ramon-Ziel weiterzuverfolgen, sondern auch die anderen Projektzielgebiete auf dem großen Landpaket zu testen. Dass wir in der Lage waren, unser Modell zu testen, spontan anzupassen und diese Informationen zu nutzen, um bei unserem ersten Step-Out erfolgreich auf die beste Mineralisation zu stoßen, ist eine enorme Bestätigung für das Team. Wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse zu analysieren, um die nächste Phase der Bohrungen bei El Picacho zu planen."

Eine detaillierte Diskussion dieser Bohrlöcher finden Sie im folgenden Video:



Quelle: https://youtu.be/dAGCovpztTU

Weitere Highlights

• Bohrloch SRA-22-004 erzielte 13,7 m @ 5 g/t Silber ab 128,1 m Bohrlochtiefe

- Bestätigt die Mineralisation in den unteren Metasedimenten – 2 g/t Silber über 100,6 m

• Bohrloch SRA-22-005 erzielte 4,6 m @ 0,5 g/t Gold und 5 g/t Silber ab 21,4 m

• Bohrloch SRA-22-007 erzielte 7,6 m @ 0,3 g/t Gold und 17 g/t Silber ab 24,4 m

- inklusive 3,1 m @ 0,6 g/t Gold und 31 g/t Silber



Vollbild / Abbildung 1: El Picacho Projekt, Karte vom San Ramon Prospekt/Ziel



Vollbild / Abbildung 2: El Picacho Projekt, San-Ramon Prospekt, Bohrloch SRA-22-010 Querschnitt



Vollbild

Diskussion

Im Rahmen des Bohrprogramms wurden erfolgreich Mineralisationen in 3 Zielgebieten identifiziert: Las Guijas, San Ramon und die neu entdeckte Erweiterung von San Ramon. Eine erste Überprüfung der Daten deutet darauf hin, dass Bohrungen in südöstlicher Richtung (Azimut 120) das beste Ergebnis für die Erprobung hochgradiger Mineralisationen und angrenzender niedriggradiger Mineralisationen liefern. Bohrloch SRA-22-010 hat bewiesen, dass das Modell eines nach Westen abfallenden Pakets von alterierten und mineralisierten Quarzadern und Scherzonen existiert und sich in der Tiefe fortzusetzen scheint und nach Westen und Süden des bekannten Gebiets offen bleibt. Eine detaillierte Beschreibung der wichtigsten Bohrlöcher finden Sie im Folgenden.

SRA-22-010 – Azimut 120, Neigung -45 Grad, Gesamttiefe 180 m

Dieses Bohrloch zielte auf eine 100 m lange Ausdehnung entlang des Trends und neigungsabwärts der bekannten Mineralisation ab, die von den San Ramon Untertagebetrieben projiziert wurde. Von der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von 45,8 m wurde eine mäßig oxidierte Zone innerhalb von Gneis mit zwei 3 m langen Zonen mit Adern und Pyrit durchbohrt, obwohl in dieser oberen Zone keine bedeutende Mineralisation festgestellt wurde. Bei 45,8 m wurde eine Verwerfung angetroffen, die ab 58 m in eine Aderzone übergeht. Diese Aderzone beherbergt den Großteil der hochgradigen Goldmineralisation mit durchschnittlich 2 g/t Gold über 12,2 m, wobei die Gehalte bis zu 14,2 g/t Gold betragen. Unterhalb der Aderzone setzt sich die anomale Mineralisation (Gold und Silber) bis in 90 m Tiefe fort, wo sie dann in mehrere anomale Zonen aufbricht, bevor sie bei 164,7 m in einen schwach alterierten/oxidierten Diorit übergeht. In der Aderzone wurden anomale Gold-, Silber-, Arsen-, Antimon- und Blei-Gehalte mit durchschnittlich 2 g/t Gold, 7 g/t Silber, 246 ppm Arsen, 168 ppm Antimon und 381 ppb Blei festgestellt.

SRA-22-008 – Azimut 115, Neigung -65 Grad, Gesamttiefe 151 m

Dieses Bohrloch zielte auf das Gebiet neben und unter den Untertagebetrieben von San Ramon ab. Von der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von 12,2 m wurde ein schwach oxidierter Diorit festgestellt, der bis in eine Tiefe von 45,8 m in einen verkieselten Diorit und eine Aderzone übergeht. Die Aderzone wies von 21,4 bis 38,1 m die stärkste Mineralisation auf und erzielte 16,8 m mit 0,5 g/t Gold, inklusive 4,6 m mit 1,8 g/t Gold und 6 g/t Silber. Anomale Pfadfinderelemente (Arsen, Antimon, Blei und Zink) wurden in der gesamten Aderzone festgestellt. Die Alteration schwächt sich in 54,9 m Tiefe ab. In 79,3 m Tiefe wurde die Gneiseinheit bis 122 m Tiefe angetroffen, wo die Lithologie für den Rest des Bohrlochs in eine Metasedimenteinheit übergeht. In der unteren Metasediment-Einheit wurden anomale Silber-, Wolfram- und Kupfer-Gehalte festgestellt.

SRA-22-005 – Azimut 130, Neigung -45 Grad, Gesamttiefe 100,7 m

Dieses Bohrloch zielte auf das Gebiet, das an die unterirdischen Anlagen von San Ramon angrenzt und sich unterhalb der östlichsten Ausdehnung befindet. Ein schwach oxidierter Diorit wurde von der Erdoberfläche bis 18,3 m aufgezeichnet, bevor er von 18,3 m bis 36,6 m in eine oxidierte Aderzone überging. Die Aderzone ergab anomale Gold-, Silber-, Arsen-, Antimon-, Wolfram-, Blei- und Zink-Gehalte mit Gold-Gehalten bis zu 1 g/t und Silber-Gehalten bis zu 18,3 g/t. Unterhalb der Aderzone wurde ein schwach alterierter Diorit bis 79,3 Meter aufgezeichnet, wo ein felsischer Gang bis 91,5 Meter angetroffen wurde, gefolgt von der metasedimentären Einheit bis zum Ende des Bohrlochs.

Die restlichen Bohrlöcher trafen alle auf eine anomale Mineralisation und Aderung mit erhöhten Pfadfinderelementen, während sie verschiedene Ausrichtungen testeten. Obwohl keine signifikante Mineralisation festgestellt wurde, betrachtet das technische Team dies als einen großartigen Indikator für ein robustes mineralisiertes System. Bohrloch SRA-22-004 durchschnitt eine Aderzone von 18,3 bis 29 m mit erhöhten Gold-, Silber-, Arsen-, Antimon- und Zink-Gehalten. Eine untere Metasedimenteinheit wies fast auf der gesamten Länge erhöhte Silber- und Arsen-Gehalte auf, wobei 2 g/t Silber über 100,6 m gemessen wurden. Bohrloch SRA-22-006 durchteufte einen Abschnitt mit diskontinuierlichen Adern, bevor es bei 27,5 m auf einen unterirdischen Hohlraum stieß. Bohrloch SRA-22-007 traf ebenfalls auf einen unterirdischen Hohlraum, kurz nachdem es in 21,4 m Tiefe auf eine Aderzone mit Gold-Gehalten von bis zu 1 g/t und Silber-Gehalten von bis zu 54 g/t gestoßen war. Bohrloch SRA-22-009 verzeichnete eine Aderzone von 13,7 bis 36,6 m mit anomalen Gold-, Silber-, Arsen-, Antimon-, Wolfram-, Blei- und Zink-Gehalten.

Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Vollbild / Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.



Vollbild / Schematischer Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über das Pilar Projekt

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Vollbild / Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Quelle: www.thenewswire.com

Goldpreis: Steht ein weiterer, starker Anstieg unmittelbar bevor?



Vollbild / Quelle

Starke Goldpreis-Prognosen für 2023



Vollbild / Quelle

Neuer Aufwärtstrend: Gold-Silber-Aktien performen nun wieder viel besser als populäre Aktien wie im S&P500-Index:



Vollbild / Quelle

Aufholdjagd der Gold-Silber-Aktien zum aktuellen Goldpreis-Niveau hat begonnen:



Vollbild / Quelle

Den 20-größten Gold-Produzenten gehen die Reserven aus; d.h. sie befinden sich in Zugzwang, neue Gold-Reserven zu akquirieren, und zwar durch Unternehmens-Übernahmen (M&A) oder strategischen Partnerschaften:



Vollbild / Quelle

Hohe Cashflow-Reserven der Gold-Silber-Produzenten ermöglichen stark steigende M&A-Transaktionen (d.h. Übernahmen) in den nächsten Jahren:



Vollbild / Quelle

Noch nie zuvor hatten Gold-Silber-Produzenten so hohe Cash-Bestände wie heute (d.h. Treibstoff für die nächste M&A-Welle):



Vollbild / Quelle

Vollbild / Quelle

Vollbild / Quelle

Kontakt



www.rockstone-research.com

