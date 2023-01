Diese könnte die Berichtssaison bringen, die in den USA heute ihre Fortsetzung mit den Bilanzvorlagen von Goldman Sachs und Morgan Stanley findet. Am Donnerstag folgt als erster großer Stimmungstest für den Technologiesektor dann der Streaming-Anbieter Netflix.

Die Quartalszahlen müssen jetzt die Erwartungen erfüllen, die in die Kurse eingepreist wurden, damit die Anleger nicht auf die Nase fallen. Seit Oktober ist der DAX ganze 27, allein seit Jahresbeginn um 9 Prozent gestiegen. Vom Allzeithoch trennen ihn nur noch gut sieben Prozent. Der Abstand des S&P 500 in den USA zu seinen Bestmarken ist mehr als doppelt so groß wie beim DAX.