BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 3500 Pence belassen. Die Bewertung spiegle eine zu hohe Wachstumserwartung wider, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür sei es zu früh, der Turnaround sei noch zu unsicher. Zudem könnte ein neuer Konzernchef erst einmal reinen Tisch machen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 18:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 46,99EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bruno Monteyne

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m