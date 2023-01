KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will seine Hosting-Tochter Ionos im ersten Quartal 2023 an die Frankfurter Börse bringen. Die Erstnotiz (IPO, initial public offering) solle bestehende Aktien im Besitz von United Internet und der US-Beteiligungsgesellschaft Warburg Pincus umfassen, teilte Ionos am Dienstag mit. Nach dem Börsengang will der Mutterkonzern demnach weiter die Mehrheit an Ionos halten. Die Aktie von United Internet reagierte positiv auf die Mitteilung: Im frühen Handel legte der Kurs um gut zwei Prozent zu.

Ein Börsengang sei der "nächste logische Schritt", sagte United-Internet-Chef Ralph Dommermuth laut Mitteilung. Der Konzern hält rund drei Viertel des Aktienkapitals, Warburg Pincus besitzt knapp ein Viertel. Durch den Börsengang erhofft sich Ionos schnelleres Wachstum und eine Stärkung der Marke.